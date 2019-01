Madagascar: Maternité Befelatanana - Deux bébés arrivent avec 2019

La grand-mère très contente avec Fifaliana Artinah, sa petite fille dans les bras.

Surprise à trente sept semaines de grossesse Fanjaniaina Hanitriniala une jeune maman de 25 ans a mis au monde à 2h46 du matin sa petite fille nommée Fanjaniaina Fifaliana Artinah pesant 2kg100. D'après Victorine Olga Ravololonirina, la grand-mère « Elle est arrivée plus tôt que prévu la date probable d'accouchement était le 19 janvier. Mais nous sommes très heureux et remercions le bon Dieu pour ce merveilleux bébé qui est le plus beau des cadeaux pour cette nouvelle année ».

La mère est au mieux de sa forme après un accouchement par voie basse. De l'autre côté vers 03h05 du matin Randriamanantena Fy Miangaly toujours une petite fille qui pèse 2kg320 pointe son nez. À cause d'une difficulté Haingo-sorona Razafindratahina une femme âgée de 27 ans, a subi une césarienne. Selon Harijaona Randriamanan-tena, le père de Fy Miangaly « On n'a pas du tout pensé à une césarienne. Mais tout ceci allait si vite que je m'inquiétais davantage sur la santé de ma femme que de celui de mon bébé. Entendre les cris successifs de ma femme m'on fait tellement peur. La sage-femme a bien fait et mon premier enfant est en parfaite santé et ma femme a le sourire aux lèvres même après avoir subi une opération ». Mirana Razafi-mahandry, sage femme de la maternité Befelatanana CHUGOB a affirmé que tous les bébés 2019 sont en très bonne santé et font la fierté de leurs proches et surtout de leurs parents respectifs.