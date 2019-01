Soudan: Jabir appelle à l'unification du front interne dans l'anniversaire de l'indépendance

Khartoum — Le Conseil de partis de l'unité nationale a appelé le peuple soudanais et ses forces politiques à œuvrer pour unifier le front intérieur, relever les défis actuels et renforcer les efforts communs en faveur de la stabilité et de la sécurité et prévenir les dommages au Soudan.

Dans un communiqué de presse, le secrétaire général du Conseil M.Abboud Jabir a souligné l'engagement du Conseil envers ses entités politiques et sociales conformément au discours prononcé par le président à l'occasion du 63e anniversaire de la glorieuse indépendance: coopération et solidarité afin de relever les défis économiques et de contribuer à la construction et au développement du pays.

Il a décrit le discours du président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de global et sincère, plein d'ambition et d'espoir pour les Soudanais.