Cote d'Ivoire: Nouvel an - Les voeux des guides religieux

Son Éminence Jean Pierre cardinal Kutwa : " Que Dieu fasse descendre l'esprit de fraternité "

Pour l'année 2019, je souhaite que le Seigneur fasse descendre en abondance son esprit de fraternité, d'amour et de respect mutuel dans le coeur de chaque Ivoirien, afin que cette année 2019 soit vécue dans la plus grande fraternité ».

Cheick Boikary Fofana : " C'est dans l'amour que nous pouvons bâtir la Côte d'Ivoire "

Au-delà des vœux de bonheur et de paix qu'il a émis hier, à l'occasion de la nouvelle année, pour toute la nation ivoirienne, le président du Conseil supérieur des imams (Cosim), Cheick Boikary

Fofana, a appelé les dirigeants politiques ivoiriens à « se servir de leur sagesse et de leur expérience pour que tout se passe dans de meilleures conditions dans les deux années à venir ».

Et ce, en dépit de « la période sensible que traverse actuellement la Côte d'Ivoire ». Le guide religieux a, dans son message, souhaité une bonne entente, la cohésion sociale et une unité durable entre les

Ivoiriens. « C'est dans l'amour que nous pouvons bâtir la Côte d'Ivoire et non dans la haine, qui est le premier ennemi de l'homme (... ). Il faut qu'on se débarrasse de toutes les vilénies pour instaurer en nous des valeurs positives et constructives », a fortement préconisé Boikary Fofana.

Il a, à cet effet, appelé à l'aide et à l'implication de Dieu pour une Côte d'Ivoire stable et où il fait bon vivre. « Que 2019 soit une année de paix, de compréhension, de retrouvailles, de construction et de développement durable », a-t-il conclu.

Robert Yaye Dion : " Que 2019 soit l'année de la fraternité agissante "

Le président fondateur de l'église baptiste oeuvre et mission internationale, le Dr Robert Yayé Dion, est convaincu que 2019 sera l'année de restauration totale de la Côte d'Ivoire.

Dans le message qu'il a livré à l'occasion du nouvel an, l'homme de Dieu a souhaité que 2019 marque le retour de la fraternité agissante entre toutes les filles et tous les fils du pays.

« Nous avons foi que cette année, Dieu va définitivement restaurer nos familles, nos projets et, au-delà, l'économie nationale », a évoqué Robert Yayé Dion. Dieu, a-t-il professé, « apportera, cette année, un souffle nouveau à nos églises, à nos communautés religieuses ».

Celui qui préside, par ailleurs, la Conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire a également adressé des prières à Dieu pour les autorités politiques, administratives et religieuses du pays.

« Nos voeux de bénédiction et de réussite aux dirigeants nationaux et à ceux qui représentent le corps du Christ en Côte d'Ivoire, notamment aux responsables de l'église catholique et du Conseil supérieur des imams (Cosim) »

Jacob Édiémou : " La Côte d'Ivoire doit suivre le plan de paix de Dieu "

Une année 2019 d'amour, de partage et de cohésion entre tous les fils et filles de la nation ivoirienne. C'est le voeu qu'a émis le révérend Jacob Ediémou Blin, président de l'église du Christianisme céleste, pour les Ivoiriens pour les douze mois à venir.

« La Côte d'Ivoire doit suivre le plan de paix de Dieu pour consolider sa stabilité retrouvée », a recommandé le président du Forum des confessions religieuses dans son message de nouvel an. Il a demandé à Dieu de guider et d'inspirer les responsables politiques du pays afin de le maintenir sur la voie de son émergence.

Pour Jacob Ediemou, il est temps que la Côte d'Ivoire tourne définitivement le dos aux tensions et aux conflits de tout genre qui freinent son développement.

« Que chacun, à son niveau, fasse des sacrifices et pardonne son prochain pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays », a-t-il exhorté. Avant d'ajouter que tout pouvoir est divin et qu'on y accède par la seule volonté de Dieu.

« Mieux vaut chercher à avoir la paix que de chercher à avoir forcément raison », a, en outre, conseillé l'homme de Dieu.

Il a rappelé que le devoir du guide religieux, c'est d'intercéder et de prier constamment pour son pays et pour les autorités qui le dirigent. « J'implore la main de l'éternel sur le président de la République, Alassane Ouattara, et sur tous les membres du gouvernement.

Tous mes voeux de paix, de santé et de prospérité à tous », a souhaité Jacob Ediémou, non sans appeler à l'unité de l'église.

Faustin Nanguy Adjaco : " Que Dieu inspire davantage nos gouvernants "

