Cote d'Ivoire: Message de Nouvel An de la sg du RDR/ Kandia Camara - "Que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour notre pays"

document

Militantes et militants du RDR et du RHDP, Chères sœurs et chers frères, Au moment où nous entamons l'année 2019, il me plaît de souhaiter mes vœux de bonheur à chacun de vous et à vos familles. Je profite de cette occasion pour saluer nos efforts communs tout au long de l'année 2018.

Ce fut une année décisive et exaltante. Une année de confirmation de la volonté du Gouvernement ivoirien de faire toujours plus et mieux dans l'atteinte des objectifs que le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, lui a assignés.

En votre nom, je tiens à féliciter les plus hautes autorités de notre pays, le Chef de l'État, le vice-Président et le Premier Ministre, pour les performances réalisées dans le cadre de l'action publique qui font tant honneur à notre famille politique. 2018 fut aussi l'année de la confirmation au plan politique en ce sens qu'elle a renforcé la place de leader du RHDP sur l'échiquier politique national. Les élections régionales et municipales du 13 octobre dernier en sont une preuve incontestable.

Les Ivoiriens ont confiance dans le Président de la République dont les actions sont justement comprises par tous. Ils ont confiance dans le RHDP dont ils endossent majoritairement le grand projet de construire une société nationale stable et portée vers un progrès inclusif.

Nous devons maintenant aller plus loin dans l'action, avec la même ferveur militante et la même conscience citoyenne. Nous le devons afin que nos acquis se consolident et que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour notre pays.

J'ai foi que chacun de vous contribuera à la réalisation de nos idéaux en 2019, à commencer par le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier 2019.

Allons massivement à ce rendez-vous historique et portons sur les fonts baptismaux, ce grand mouvement houphouetiste qui ouvrira pour notre pays les horizons les plus prometteurs. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous dans la paix et le bonheur.

Vive l'année 2019 et fasse Dieu qu'elle soit pour nous tous et pour notre pays une année de bonne santé et de prospérité.

Je vous remercie.