Sénégal: Séparation des siamoises, vaccin contre le cancer de l'utérus . - 2018, une année riche en enseignements

2018 a tiré sa révérence. L'actualité dans le domaine sanitaire fut marquée durant cette période par plusieurs faits saillants dont la séparation de deux sœurs siamoises par une équipe de chirurgiens de l'hôpital Albert Royer de Dakar, l'introduction du vaccin contre le cancer de l'utérus sur le calendrier de routine de vaccination, la nomination du professeur Daouda Ndiaye au poste de conseil spécial à l'université de Harvard ainsi que la tenue de plusieurs rencontres internationales dont la 68ème session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, le forum Galien ainsi que la rencontre de la fondation Merck. Sans omettre la grève de And Ngueussem et la fin de l'épidémie de la dengue.

La séparation des sœurs siamoises

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre, le Sénégal a séparé des sœurs siamoises. L'opération a été conduite par les professeurs Gabriel Ngom et Marie Ndoye avec une équipe de six chirurgiens et de cinq anesthésistes.

Une prouesse qui s'est bien déroulée mais qui a été par la suite, tragique avec le décès de "Adja", l'une des sœurs qui a rendu l'âme le samedi 22 décembre, 52 jours après la naissance des siamoises, et trois jours après l'intervention chirurgicale.

Pour les acteurs de la santé de cet établissement, l'enfant présentait une complication de sa cardiopathie et est décédée au cours d'une hémorragie digestive massive. Elle avait une malformation cardiaque et un petit foie.

Cet organe avait lié principalement les jumelles siamoises. Pour rappel, cette intervention s'est réalisée pour la première fois à Albert Royer le 18 décembre dernier. Quant à sa sœur jumelle, Sophie, son état était resté stable.

Vaccin du col de l'utérus

L'autre fait saillant demeure l'introduction du vaccin du cancer du col de l'utérus sur le calendrier de routine du programme élargi de vaccination (Pev). Lancé le 31 octobre lors de la rencontre internationale avec la fondation Merck par le Président de la République, le vaccin est resté disponible à partir du 02 novembre sur toute l'étendue du territoire national.

Un vaccin qui a fait objet de polémique sur son efficacité. Les bénéficiaires sont les filles âgées de 09ans. Selon le directeur du Pev, le docteur Ouseynou Badiane: «c'est un vaccin qui va permettre de lutter contre le cancer du col de l'utérus.

Il est fiable et homologué par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) » rassure-t-il. Et de poursuivre : « de nombreux pays avaient voulu commencer ce vaccin mais actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Le Sénégal a fourni des garanties financières permettant de donner ce vaccin à la population cible ».

Les rencontres internationales

Le Sénégal a été une terre d'accueil pour plusieurs rencontres internationales dont la 68ème session du comité régional pour l'Afrique qui s'est tenue du 27 au 31 août 2018 et qui avait réuni les ministres en charge de la Santé des 47 Etats membres pour examiner la situation sanitaire et trouver des stratégies permettant de relever les défis liés au secteur.

Le Sénégal a aussi accueilli du 30 et 31 octobre 2018 la 5ème édition de la "Merck Africa Asia Luminary" et le premier anniversaire de ladite Fondation en présence d'épouses de chefs d'Etat du continent et de représentants de gouvernements.

Le forum Galien et le Prix Galien international, créé en 1970 n'ont pas été en reste, puisque du 27 et 28 novembre, ils se sont déplacés en Afrique pour la première et le Sénégal a eu l'honneur de les abriter.

Pour rappel, le Prix Galien est considéré comme l'équivalent du prix Nobel de la paix, de la recherche bio pharmaceutique, en reconnaissant les réalisations exceptionnelles pouvant contribuer à l'amélioration de la condition humaine par le développement des traitements innovants, selon ses organisateurs.

La grève d'and Gueusseum

Si la plupart des signaux sont au vert dans le domaine de la santé, la grève de la coalition and Gueusseum a fait tache d'huile dans l'actualité sanitaire. Les camarades de Mballo Dia Thiam ont déroulé leur 17ème plan d'action.

Des états d'humeur marqués par des grèves de 72 heures, service minimum, respect des urgences mais aussi le boycott des différents programmes tels que la vaccination, le programme de suivi sur la tuberculose sans oublier la rétention de l'information sanitaire. Ces derniers revendiquent la prise en charge des allocations de risques, le régime indemnitaire pour tous.

La fin de l'épidémie de dengue

L'année 2018 fut aussi marquée par une épidémie de la dengue qui a fini d'installer la psychose au sein d'une partie de la population. La maladie officiellement déclarée le 19 septembre dernier selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 342 cas de dengue ont pu être recensés.

Plus présente dans les régions de Fatick, Diourbel, Matam entre autres, cette épidémie est devenue un mauvais souvenir puisque le ministère de tutelle a annoncé à la population la fin de l'épidémie de la Dengue, mercredi dernier.

« Depuis le 1er décembre 2018, aucun nouveau cas n'a été déclaré. Toutefois une surveillance épidémiologique reste toujours maintenue comme par le passé pour toutes les maladies à potentiel épidémique » a annoncé la source.

Les distinctions du professeur Daouda Ndiaye

Sur le registre des distinctions, le concepteur du test de diagnostic révolutionnaire sur le paludisme dénommé "illumigene Malaria", le professeur Daouda Ndiaye chef de service du laboratoire de parasitologie de l'hôpital Le Dantec, a été nommé comme conseil spécial de l'université de Harvard.

Il devient ainsi le premier Africain nommé à ce poste. Ce dernier aura comme mission de proposer les meilleures stratégies en matière d'enseignement, d'innovations stratégiques et technologiques pour l'éradication du paludisme en Afrique et dans le monde.