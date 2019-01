Tunisie: Le cœur, les jambes et les ressources...

L'attaque retrouvée...

Par rapport à la période de Riga, le CA a réussi à retrouver une efficacité offensive. Des temps de l'entraîneur belge, le CA s'offrait des occasions, mais son attaque observait un grand et inquiétant mutisme.

Maintenant, et même en l'absence de ses attaquants étrangers (Sasraku et Comparé), l'attaque a pu scorer. Six buts en quatre matches en Afrique pour 3 buts encaissés, et 9 buts marqués en Ligue 1 en 4 matches, ce n'est pas peu pour une équipe diminuée par des absences de taille. L'équipe construit son jeu, joue sur les couloirs et use de ce point fort et réussit surtout à tirer profit de la forme des joueurs expérimentés. A leur tête bien sûr Darragi, et ensuite Dhaouadi qui a retrouvé ses jambes et la précision de ses passes.

Le 3e élément qui a donné un plus à l'attaque «rouge et blanc» est sans doute Chammakhi, qui confirme tout le bien qu'on dit de lui. Discret mais ferme et très mobile avec une aisance technique qui lui a permis de bouger sur les couloirs, c'est une vraie révélation. Ellili aura vraiment l'embarras du choix quand les joueurs blessés reviendront, à l'image de Khéfifi, très précieux sur les deux côtés.

L'attaque qui va mieux, la défense, sans être le maillon fort, a tenu bon malgré l'absence de Jaziri et de Hammami. C'est plutôt la solidarité de toute l'équipe et le comportement du milieu qui ont aidé à surpasser les insuffisances défensives.

Les vertus du cru...

Cette remontée au classement, ces résultats positifs et cette ambiance décontractée au sein de l'équipe ne font pas oublier quelque chose d'attirant. C'est le fait de compter, par obligation sûrement, sur le cru au club. Pour un CA qui ne forme plus de bons joueurs depuis de 5 saisons c'est une bonne nouvelle. Quelques joueurs ont été mis en confiance et utilisés même dans des matches à fort enjeu et n'ont pas démérité : Salhi, latéral gauche mais aussi défenseur axial, S.Laâbidi, jeune et robuste défenseur axial, Sanad Khémissi, talentueux milieu, Rodriguez, jeune formé à l'élite. C'est un point édifiant sur lequel Ellili devra bâtir au futur, lui et les dirigeants qui se ruent vers le mercato alors qu'ils savent bien que la Fifa leur interdira cela.

Ce sera sûrement un mal pour un bien pour une équipe qui pourra compter sur ses joueurs revenant de blessure et aussi sur des talents formés au club et qui aiment défendre ses couleurs.

Du cœur à l'ouvrage, des jambes retrouvées et surtout un état d'esprit et une réussite offensive qui ont permis à l'équipe de Chiheb Ellili de se racheter et d'effectuer une belle remontée au classement. Maintenant, un cycle chargé de matches et d'enjeux va s'ouvrir. Le derby de la capitale contre l'EST et puis la première et deuxième journée de la Ligue des champions. Janvier sera chaud pour un CA tenu de garder son palier de performance. Son public, qui l'a poussé énormément dans la dernière période, va encore espérer et rêver. Il ne veut plus retrouver les maux et les moments de consternation du début de la saison. Assez de temps perdu !