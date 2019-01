Tunisie: La première tranche en janvier 2019

Les augmentations salariales au profit des agents des institutions et établissements publics (permanents et contractuels) au titre de 2017, 2018 et 2019 seront versées en trois tranches à compter de la date de paiement des salaires de janvier 2019, conformément aux dispositions de l'accord conclu, le 22 octobre 2018, entre le gouvernement et l'Union générale tunisienne du travail.

Etalées sur trois ans, les majorations varient entre 205 dinars et 270 sur le salaire brut des cadres et des agents de maîtrise et d'exécution.

Les augmentations au titre des années 2017-2018-2019, au profit des cadres et des agents de maîtrise et d'exécution se répartissent comme suit:

- Exécution: 205 dinars, soit 70D-70D et 65 D

- Maîtrise: 245D, soit 80D-80D et 85D

- Cadres: 270 D, soit 90D-90D et 90D.

Un rappel de huit mois (de mai à décembre 2018) sera versé en janvier 2019 aux cadres et aux agents de maîtrise et d'exécution. La 2e tranche de l'augmentation sera versée en mai 2019 et la 3e en janvier 2020.

Il convient de rappeler que les parties syndicale et gouvernementale ne sont pas parvenues à un accord concernant les augmentations salariales dans la fonction publique.

Le blocage des négociations a entraîné une grève générale dans la fonction publique observé le 22 novembre 2018. Une deuxième grève générale est prévue le 17 janvier 2019 dans le secteur public et la fonction publique.