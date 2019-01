Tunisie: 64 tonnes et 102 kilos de produits alimentaires saisis et détruits

Parmi ces produits, les équipes du ministère ont saisi 5 tonnes et 95 kilos de pâtisseries, 17 tonnes et 312 kilos de volailles ainsi que 41 tonnes de 695 kilos de divers aliments.

Lors de 8.500 visites d'inspection ayant ciblé des commerces et des locaux de fabrication des pâtisseries, de vente de viande rouge et de volaille, 2500 infractions sanitaires ont été constatées et la fermeture de 128 commerces a été proposée pour manquement aux normes d'hygiène.

La campagne nationale de contrôle sanitaire et économique des locaux de fabrication de pâtisseries et de vente de la viande rouge et de volaille a été lancée mardi matin dans les différentes régions du pays. Elle a pour objectif de lutter contre la commercialisation des aliments impropres à la consommation et d'assurer des transactions transparentes.