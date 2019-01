Soudan: La BCS annonce l'ouverture du financement immobilier pour les citoyens

- La Banque Centrale du Soudan (BCS) a annoncé l'ouverture du financement immobilier pour les citoyens avec des contrôles réglementés avec 25% de la première tranche de financement pour toutes les banques soudanaises, au début de cette année, ainsi que l'ouverture de financement de véhicules pour les expatriés et le financement de véhicules de transport pour les non-expatriés.

Le Dr. Mohammed Khair Al-Zubair, gouverneur de la BCS s'est adressé, mardi le forum de la SUNA sur l'annonce des politiques de la Banque pour l'année 2019, y compris les orientations les plus importantes qu'ils ont incluses dans la direction des banques pour le financement des secteurs productifs, la direction des changes pour importer des biens prioritaires stratégiques tels que le pétrole, le blé, le sucre, les intrants et les machines agricoles, ouvrant de nouvelles succursales, simplifiant les procédures d'ouverture du compte et dirigeant les banques à accepter les garanties non bancaires et les polices d'assurance.