Cote d'Ivoire: Messe de la Paix - Jean Pierre Cardinal Kutwa parle aux hommes politiques

Un message adressé directement aux hommes politiques. Le Pape François a décidé cette année de parler aux hommes politiques dans son message pour la paix, prononcé à la veille de chaque nouvel an. Un pan de ce discours a été repris par son éminence JeanPierre cardinal Kutwa, Archevêque d'Abidjan, lors de la célébration de la messe de la paix, le vendredi 28 décembre 2018, à la cathédral St Paul d'Abidjan-Plateau.

S'inspirant donc du discours du Saint Père, le cardinal Kutwa a déclaré : « Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. Heureux le politicien qui reste cohérent.

Heureux le politicien qui réalise l'unité. Heureux le politicien qui s'engage dans la réalisation d'un changement radical. Heureux le politicien qui sait écouter. Heureux le politicien qui n'a pas peur », a-t-il cité.

La politique, a poursuivi le prélat, est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme, mais quand elle n'est pas vécue comme service à la collectivité humaine par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un instrument d'oppression, de marginalisation, voire de destruction. Le cardinal Kutwa a exhorté les populations à dire non à la guerre et à la stratégie de peur. « Nous connaissons les terribles leçons des guerres fratricides.

À savoir que la paix ne peut jamais être réduite au seul équilibre des forces et de la peur », a-t-il expliqué. Pour la future reforme de la Commission électorale indépendante, il a invité le pouvoir à discuter avec l'opposition.

« Je crois qu'un dialogue franc et courageux avec l'opposition, serait de nature à apaiser le climat politique avant les échéances de 2020 », a-t-il estimé.

Le cardinal Jean-Pierre Kutwa a célébré cette messe avec les prêtres de son diocèse et Mgr Gabriel Justice Anokyé, Archibishop de Koumasi (Ghana), président de Caritas Afrique. Le forum des confessions religieuses, avec à sa tête sont président, le pasteur Ediemou Blin Jacob, ainsi que plusieurs personnalités, ont assisté à cette messe de la paix.