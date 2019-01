Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Bon à savoir sur la phase aller

La première partie de la Ligue 1 s'est officiellement achevée, le vendredi 28 décembre dernier, avec les défaites de l'Asec Mimosas face à l'USC Bassam (0-2) et de la SOA à San Pedro face à la formation locale du FC San Pedro (0-2).

Ces deux oppositions qui comptaient pour la 12ème journée en retard mettent ainsi fin à la phase aller de la Ligue 1 qui a enregistré la domination de la SOA.

Les Militaires, en 13 journées, ont remporté neuf matchs pour un nul et défaites. Une grande performance qui leur permet d'occuper logiquement le football de leader. Avec six victoires chacun, le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan (RCA) occupent les deuxième et troisièmes places du podium.

Un podium plutôt inattendu en début d'exercice. Après s'être sauvé de la relégation à la toute dernière journée, la saison écoulée, la SOA est un leader surprise. Avec tout de même le titre honorifique de meilleure attaque (21 buts).

Si pour les Portuaires, le parcours actuel s'inscrit dans la même ligne que ce qu'ils ont réalisé depuis ces trois dernières années, la place du RCA sur le podium est aussi étonnante. Les Lions ont surpris plus d'un observateur par la qualité de leur jeu, la jeunesse de l'effectif.

Les poulains de Souleymane Cissé sont au nombre des meilleurs animateurs de la Ligue 1 avec en leur sein, l'actuel meilleur fusil, Zoumana Koné (10 buts), récemment élu meilleur joueur de la Ligue 1 des mois de septembre et octobre 2018.

Après un passage à vide marqué par cinq défaites consécutives, l4Asec Mimosas s'est remise dans le sens de la marche. Les jaune et noir ont finalement terminé le premier acte des 26 journées avec six victoires et autant de défaites avec un nul. Avec 19 points, ils sont à trois unités du podium et à neuf du fauteuil de leader, actuelle propriété de la SOA.

Si l'Asec respire mieux, ce n'est pas le cas de l'Africa Sports d'Abidjan. Les Aiglons, premiers non relégables, ont terminé la phase aller avec trois petites victoires contre cinq défaites et autant de matchs nuls avec 9 buts inscrits contre 16 encaissés.

Le WAC et Moossou FC engageront la grande bataille de leur vie à la reprise. Celle de la survie. Tous deux relégables, le WAC (8 points) et Moossou FC (7 points). Les Guêpes n'ont remporté qu'un seul de leur 13 matchs et les Insulaires, deux. Avec 10 défaites, Moossou tient logiquement la palme de la mauvaise attaque (25 buts).

Pendant la phase aller, les quatorze formations ont disputé 91 matchs pour 196 buts inscrits. Ce qui donne un pourcentage de 2,1 buts par match. Les meilleures attaques sont la SOA (21 buts), le FC San Pedro, le Racing Club et l'Asec (18 buts chacun). L'Africa tient la palme de la pire attaque (9 buts) devant l'AFAD et le WAC (10 buts).

La bataille des défenses a été remportée par les Académiciens du Plateau. En 13 matchs, ils n'ont concédé que 8 buts. Seuls le FC San Pedro (10 buts) et l'AS Tanda (11 buts) peuvent se vanter d'avoir faire aussi bien. Car Moossou (25 buts) et Bouaké FC (17 buts) ont les défenses les plus poreuses.

Au chapitre des buts inscrits par journée, la satisfaction est venue de la 2ème et de la 11ème journée où les filets ont tremblé à 20 reprises.

Après il faut se tourner vers la 5ème journée pour voir les attaquants se mettre en lumière avec 18 buts inscrits. Alors que les 3ème et 9ème journées revendiquent 16 buts inscrits. Les 8ème (10 buts) et 7ème (11 buts) sont les deux journées où le plus faible taux de buts a été enregistré