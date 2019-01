Sénégal: L' education, un secteur miné par les conflits

La mort de Fallou Sene, étudiant en Licence 2 de Lettres, Arts et Communication (ex Section de Français) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, tué suite à la répression des Forces de l'ordre, le renvoi de 40.000 étudiants orientés par l'Etat dans les établissements privés d'enseignement supérieur, une marche des inspecteurs de l'éducation et de la formation... et encore de l'enseignement supérieur. L'année 2018 s'achève, pour le secteur de l'Education, sur une note mouvementée. Alors que 2019 s'annonce sur un horizon flou.

15 MAI 2018 : MORT DE FALLOU SENE

Le réveil a été brutal pour les Sénégalais, surtout les acteurs de la communauté universitaire. Le mardi 15 mai 2018, Fallou Sène, étudiant en Licence 2 de Lettres, Arts et Communication (ex Section de Français) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, est tué suite à la répression d'une manifestation estudiantine par des Forces de l'ordre.

L'UGB a été le théâtre d'affrontements entre Forces de l'ordre et étudiants qui réclamaient le paiement de leurs bourses. Et, comme d'habitude, ils ont barré la route nationale, brûlé des pneus et jeté des pierres. Fallou Sène est tombé lors de ces affrontements; des étudiants et des éléments des Forces de l'ordre ont été blessés.

Une fois encore, l'université sénégalaise pleure ses morts, après Balla Gaye en 2001 et Bassirou Faye en 2014, tous deux de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Trois étudiants, un destin commun: ils ont été tués par les Forces de l'ordre. Leur seul tort est d'avoir revendiqué le paiement de leurs bourses. La persistance du retard dans le paiement des bourses reste la principale cause de ces crimes.

Les Syndicats de l'enseignement supérieur (SAES et SUDES) ont condamné vigoureusement ces actes ignobles et exigé de l'État que toute la lumière soit faite très rapidement sur cette affaire extrêmement grave. Tout comme les enseignants, les acteurs de la société civile ont exprimé le souhait de voir les coupables traduits devant les tribunaux et que justice soit rendue.

Pendant ce temps, les étudiants des universités publiques enchainent les mots d'ordre de grève, tout en revendiquant toujours les départs des ministres Mary Teuw Niane, Amadou Bâ et Aly Ngouille Ndiaye.

Pour calmer les ardeurs des étudiants, le gouvernement a pris une batterie de mesures relatives à la pédagogie, les infrastructures et le social, après quelques rencontres entre Macky Sall et les coordinations des étudiants. L'Etat va dégager 50 milliards FCfa pour la prise en charge de l'ensemble des mesures prises.

Les bourses passent à 20 mille, 40 mille et 65 mille F Cfa contre, respectivement, 18 mille (demi-bourse), 36 mille (bourse entière) et 60 mille (bourse de 3e cycle).

Les tickets de restaurant passent de 75 à 50 F Cfa, pour le petit-déjeuner, et de 150 à 100 F Cfa, pour le déjeuner et le dîner. La dotation en moyens de transport est évaluée à la somme de 8 milliards 160 millions F Cfa.

Une trentaine de milliards pour engager les travaux portant sur les bâtiments pédagogiques, la construction de quatre restaurants, la construction et la réhabilitation de pavillons, la voirie, l'éclairage, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, ainsi que le relèvement du plateau technique des centres médicaux en les dotant d'ambulances médicalisés, de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes, en plus de l'approvisionnement correct et régulier en médicaments.

«ANNÉE BLANCHE» A L'UGB

Après des jours de grèves menés par les étudiants pour exiger la lumière sur l'affaire Fallou Sène, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis était entre le marteau de la suspension des cours dans certaines Unités de formation et de recherche (UFR), en plus de ne pas accueillir des nouveaux bacheliers alors que d'autres acceptent d'en prendre, et l'enclume d'une université sans mémoire.

En effet, le décor était sinistre: une université à terre, un campus dégradé, après le passage des étudiants qui ont exprimé leur courroux, un rectorat réduit en cendre.

Conséquence, certaines UFR avaient décidé de suspendre les cours pour revenir en octobre 2018 et recommencer enfin les enseignements.

Seules deux UFR, notamment Sciences de la santé (2S), Lettres et Sciences humaines (LSH) et l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) avaient décidé d'accueillir de nouveaux bacheliers pour l'exercice 2018/2019. L'UFR-LSH va réduire le nombre de bacheliers pour le prochain exercice.

40.000 ETUDIANTS DANS LA RUE

Le sous-secteur de l'enseignement supérieur a aussi été marqué par la décision des établissements privés d'enseignement supérieur (EPES) de mettre à la porte les étudiants pris en charge par l'Etat. Ils ont ainsi décidé de renvoyer 40.000 étudiants orientés par l'Etat dans le privé pour exiger le paiement d'une dette estimée à 16 milliards F Cfa.

Très prompts à recouvrer leur argent, ces établissements réunis en Cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal (CUDOPES) ont pris la décision ferme «qu'aucun étudiant orienté par l'Etat dans les EPES, ne pourra reprendre ses cours tant que l'Etat, en gros, ne va pas dans le sens d'épurer sa dette».

Ils exigent toujours le «respect des dispositions contractuelles en amont et la mise en œuvre des procédures en aval pour la mise en place des 50%, au démarrage et le règlement des décomptes à bonne date au titre de l'année académique 2018-2019».

VIOLENCES SEXUELLES EN MILIEU SCOLAIRE OU LE RAPPORT DE LA DISCORDE

La publication du rapport de Human Rights Watch sur les violences sexuelles en milieu scolaire au Sénégal a fait l'actualité en 2018. Intitulé «ce n'est pas normal»: exploitation, harcèlement, et abus dans des écoles secondaires», le rapport avait constaté que certains enseignants abusaient de leur position d'autorité en harcelant sexuellement des filles.

Le contenu de ce document de l'Ong a été balayé d'un revers de la main par le ministre de l'Education et les syndicats d'enseignants. Tout en réfutant les bases non scientifiques du rapport, le ministère explique que ce document a pour finalité d'amener le Sénégal à introduire l'éducation à la sexualité dans ses curricula.

30 AVRIL 2018 : ET L'ANNEE SCOLAIRE SAUVEE !

30 avril 2018. Les élèves et parents n'oublieront pas de sitôt cette date. Alors que les élèves n'étaient pas régulièrement dans les salles de classe, à cause des grèves enchainées par les enseignants, le gouvernement et les syndicats ont trouvé une solution sur la question de l'indemnité de logement allouée aux enseignants.

Elle est portée à hauteur de 100.000 F Cfa, échelonné sur une période bien déterminée. Face à cette mesure, les syndicats du G6 ont décidé de suspendre leur mot d'ordre. L'année académique 2017/2018 a été sauvée in extremis, après 7 plans d'actions des enseignants ponctués de débrayages, de grèves, de présences négatives et de marches nationales.

La société civile, notamment la COSYDEP et le Khalife général des Tidianes ont joué un rôle capital pour mettre fin aux 4 mois de grèves. Les apprenants ont perdu plus 460 heures, soit 51% des 900 heures planchées ou 36% sur la base des 1290 heures instaurées par le décret, selon le secrétaire général du SIENS, El Cantara Sarr; ce qui a nécessité un réaménagement du calendrier scolaire. Toutefois, «le plan de secours proposé par le gouvernement ne saurait compenser le manque à gagner», avaient alerté les autres acteurs du système.

MARCHE DES INSPECTEURS, UNE PREMIERE DANS L'HISTOIRE

Pour une première, dans l'histoire du Sénégal, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, cadres de l'administration sénégalaise, battent le macadam. Ils ont organisé une marche nationale de la Place de l'Obélisque au rond-point RTS, après avoir déroulé un 12ème plan d'actions. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation du Sénégal (SIENS) en est à son 13ème plan d'action.

L'année 2018 s'achève ainsi sous de mauvais auspices pour ces cadres des structures déconcentrées chargées de la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'éducation. 2019, les questions sur la carrière des inspecteurs, la mobilité horizontale, notamment les détachements et les disponibilités, et celle portant sur la rémunération, le point sur les appels à candidature dont l'arrêté N°004361 du 27 février 2018 portant nomination de Directeurs de CRFPE qui a fait l'objet de recours en annulation auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême et enfin la réorganisation du dispositif opérationnel, seront reposées sur la table du gouvernement.