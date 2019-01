Algérie: Djamel Belmadi veut attirer Houssem Aouar chez les Fennecs

Houssem Aouar futur Fennec ? C'est ce qu'espère Djamel Belmadi. Le joueur est sans aucun doute l'une des satisfactions de l'Olympique Lyonnais lors de cette première partie de saison.

Capable de jouer ailier mais aussi dans le cœur du jeu, l'international espoirs français s'est imposé comme un titulaire en puissance dans le onze type de Bruno Genesio et est monté en puissance au cours des matches, affichant un niveau de jeu très convaincant en Ligue des champions.

Actuellement international Espoirs avec l'équipe de France, Houssem Aouar est courtisé par le pays de ses origines, l'Algérie. En effet le sélectionneur des Fennecs a, dans une interview accordée à la chaîne Ennahar, confié qu'il espérait convaincre le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais à rejoindre la sélection algérienne.

» On est très intéressés évidemment, Houssem est très performant avec son équipe de Lyon, en championnat comme en Ligue des champions. Inch'Allah on ira le rencontrer avec sa famille, lui expliquer le projet et lui dire ce qui l'attend s'il décide de rejoindre son pays », a affirmé le technicien. « S'il décide autrement, on acceptera la décision et la vie continue. En tout cas, c'est un joueur de qualité et l'avenir nous dira s'il nous rejoint ou pas. « Une affaire à suivre même si ce dossier s'annonce a priori compliqué pour l'Algérie...