Ile Maurice: Plages désertes un 1er janvier - «Du jamais-vu»

Ils sont plusieurs marchands à avoir vite déchanté sur les plages de l'île hier. L'affluence n'était pas au rendez vous. Surtout à cause des méduses et du mauvais temps.

Plage, barbecue, ambiance tropicale... Pour 2019, rien de tout cela sur nos plages de l'île. Rishi, 48 ans, marchand de sculptures de bois, n'en revient pas. Lui, qui s'attendait à faire de bonnes affaires hier à Trou-aux-Biches. Dix ans qu'il est toujours posté sur cette plage et «enn gran lé prémie zanvié, laplaz vid, péna dimounn», lâche-t-il d'une voix triste. Au banc des accusés : les méduses mais aussi la météo, soutient-il.

«Bann lezot lane lavant ti bon. Bokou morisien vinn asté mo bann skilptir», faitil valoir. Mais cette année, «lambians lané pas la parski letemp dan bez. Lapli tomber areté enn zourne. Dimunn pa rod vinn amuse kan letan coum sa, byen byen mosh zordi».

Et un marchand de bouées, plus loin, d'ajouter que «pa pou croir si zordi le premier janvier». Plusieurs autres marchands sont du reste découragés, surtout que ce sont les jours les plus importants pour eux. «Mo pe get get par isi par la ziska mo gayn o moin enn clian. Inn ariv 13 her enn clian mo pencor gayné», se lamente un autre.

Dans la région Nord, ce sont les méduses qui ont joué les trouble-fêtes. «Mo gagn per pou al la plaz. Mo finn tandé ena méduse. Mo pa anvie prand risk mo préfer res mo lakaz avek mo bann zenfan», confie Prema, une habitante de St-Pierre qui voulait emmener ses enfants à la plage.

D'autres ont tout simplement annulé leur plan de sortie à la plage en voyant le temps. À l'instar de Benazeer de Rose-Hill qui voulait célébrer l'anniversaire de son époux à la plage. Au final, ce sera simplement menu spécial à la maison. «Mo misié so laniverser ti pou al gaté si nou ti al la plaz.»