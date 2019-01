Sénégal: Baisse de 0, 7 % des prix à la consommation en novembre

Dakar — Les prix à la consommation ont diminué de 0,7% en novembre, "du fait principalement des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées+ (-1,7%), notamment du poisson frais (-11,6%)".

Les légumes frais se sont en revanche "renchéris (+3,5%) sur la période sous revue", constate la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), dont le Point mensuel de conjoncture pour le mois de novembre vient de paraitre.

La publication fait état d'une hausse de 0,5% sur un an du niveau général des prix à la consommation. Cette situation est à mettre en lien avec les fonctions "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+1,0%), "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (+0,5%), "Enseignement" (+2,3%) et "Biens et services divers" (+0,5%).

"S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques) du mois de novembre 2018, elle est ressortie à +0,2% en rythme mensuel et +0,3% sur une base annuelle", relève la DPEE.

"En termes d'origine, les prix des produits importés sont restés stables (0,0%) tandis que les prix des produits locaux ont diminué (-0,9) en rythme mensuel, au mois de novembre 2018.

En variation annuelle, les produits importés ont été moins onéreux (-0,2%) alors que les produits locaux sont devenus plus chers (+0,6%) en novembre 2018", note-t-elle encore.

Le point mensuel de conjoncture est publié au plus tard 30 jours après la fin du mois.