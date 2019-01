Congo-Kinshasa: Bukavu - Visite éclair de Ben Affleck au Dr Mukwege

L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain s'est rendu chez le nouveau Prix Nobel de la paix, le 29 décembre 2018, à son hôpital de Panzi.

Le 1er janvier, Ben Affleck a publié sur sa page Facebook : « Nous avons adoré faire partie de l'équipe - Eastern Congo Initiative Eci - et de nos partenaires, dont le lauréat du prix Nobel (Dr Denis Mukwege) dans l'est du Congo. Des héros tout autour ! Le voyage de cette semaine me rappelle qu'en dépit de ses défis, le Congo abrite quelques-unes des personnes les plus impressionnantes du monde et des lieux majestueux. Pour cette nouvelle année, je souhaite la poursuite de la croissance, moins de violence et une transition pacifique du pouvoir pour nos amis de la RDC ».

L'acteur américain a déclaré être venu encourager le gynécologue congolais et médecin directeur de l'hôpital de Panzi pour le travail qu'il réalise depuis plusieurs années en faveur des femmes et des filles victimes de viols et violences sexuelles. Pour sa part, Denis Mukwege a fait savoir que l'obtention du prix Nobel de la paix était le fruit des efforts de toutes les personnes qui ont compris la nécessité de soutenir les femmes congolaises dont Ben Affleck. En outre, le médecin congolais a reconnu l'apport de Ben Affleck dans l'appui des femmes congolaises cultivatrices de café dont le rendement a aujourd'hui atteint un plus haut niveau. «Aujourd'hui, le café de notre pays est reconnu mondialement comme le meilleur, ça permet au monde de parler du Congo grâce au projet initié par Ben Affleck, je suis fier de l'avoir ici à Panzi. En cette période où l'ambassade des États unis a demandé aux Américains de quitter la RDC avant le 30 décembre, lui il est encore chez nous car, il nous aime et nous supporte », a déclaré le Dr Denis Mukwege au micro de Mama radio.

Pour rappel, la dernière visite de la star de Hollywood à l'hôpital de Panzi date de dix ans. Ben Affleck a fondé l'Initiative de l'est du Congo, une initiative de plaidoyer et d'octroi de subventions entièrement axée sur la collaboration avec et pour le peuple de l'est de la RDC.