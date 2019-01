Congo-Kinshasa: Kisangani - Des inconnus déchirent les procès-verbaux des résultats affichés devant les bureaux de vote

Certains candidats députés de l'opposition et du Front commun pour le Congo dénoncent le comportement de certains inconnus qui arrachent et déchirent les procès-verbaux et fiches des résultats des élections du 30 décembre affichés devant différents bureaux de vote.

Pour ces candidats, ces fiches sont soit arrachées ou déchirées quelques heures après l'affichage. Ils estiment que cette situation pourra compliquer la comparaison des résultats affichés et ceux, provisoires, qui seront rendus par la CENI.

« Deux heures après l'affichage des résultats, les candidats députés de la Majorité et de l'opposition, nous sommes arrivés dans les bureaux de vote et nous n'avons pas trouvé des procès-verbaux affichés. Les gens qui ont échoué et qui n'ont pas obtenu des voix ont déchiré tous ces résultats. Ce comportement incivique est à décourager. Car ces données affichées doivent nous permettre de les confronter aux résultats que la CENI va publier », affirme Richard Katembo, candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Kisangani et membre de la coalition politique Lamuka.