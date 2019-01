Soudan: Comité de règlement de la crise économique confirme s'engageant au Dialogue National

Khartoum — - Le Comité des Forces Politiques a souligné l'importance du Dialogue National et de la poursuite du Dialogue pour résoudre les problèmes du pays.

Les Parties au Dialogue National ont déclaré qu'elles rejetaient toutes les Manifestations Subversives, soulignant que la Constitution et la Loi devaient garantir l'organisation de Manifestations Pacifiques, soulignant qu'il n'y avait pas d'Alternative au Dialogue, mais également ce que certains Partis Politiques avaient fait hier en se Retirant des Problèmes du pays.

Bahr Idriss Abu-Guarda, Président du Parti de la Libération et de la Justice et Chef du Comité, a déclaré, lors d'une Conférence de Presse tenue Mercredi à la Salle de Conférences du Martyr Al-Zubair à Khartoum, que la Crise Economique se déroulait dans le pays et que l'Etat déployait des efforts pour faire face à cette Crise.

Abou-Guarda a souligné que l'Etat avait pris des Solutions Claires en plus de ses Efforts pour Rétablir la Confiance dans les Banques et indiqué que certaines Solutions étaient sont dans leurs retouches finales, soulignant que la Crise à laquelle le pays était confronté on peut la surmonter.