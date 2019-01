Soudan: Demande aux banques d'allouer 50% du portefeuille financier aux secteurs productifs

Khartoum — - La Banque Centrale du Soudan (CBOS) a demandé aux Institutions de Microfinance d'allouer 50% du Portefeuille de Financement aux Secteurs Industriel et Agricole dans leurs Axes d'Installation et d'Elevage, et d'Ouvrir de Nouvelles Fenêtres, Agences et Agences Bancaires dans les Zones Rurales en Fonction des Avantages Comparatifs de chaque Etat du pays.

Cela a été annoncé Mardi par le Gouverneur de la CBOS, Mohamed Khair Al-Zubair, lors du Forum d'Information de SUNA.

Al-Zubair a souligné que ces Politiques confirmaient l'Augmentation de la Contribution aux Fonds de Mutualisation et aux Fonds d'Investissement liés à l'Initiative d'Atténuation de la Pauvreté et des Programmes de Microfinance, et avait souligné l'importance d'Accroître l'Accès des Femmes, des Groupes de Jeunes, des Coopératives, des Coopératives Agricoles au Financement, Organisations de Production Animale, Associations d'Artisans et de Diplômés.

Il a ajouté que les Politiques appelaient les Institutions de Microfinance à renforcer les Systèmes et les Procédures de Protection de la Clientèle, ainsi que les Risques et la Gestion Interne, et à Maintenir le Taux de Défaillance des Banques à 6% Maximum d'ici la Fin de l'Année, et Améliorer également la Qualité des Données sur les Clients en les Intégrant dans le Système de Notation et de Classification de Crédit de l'Agence; en plus de l'Expansion de l'Utilisation de la Technologie Bancaire, telle que le Recrutement de Points de Vente et de Portefeuilles Electroniques, etc.