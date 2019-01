Maroc: Les Glasgow Rangers veulent Adel Taarabt

L'été dernier, le nom de l'international marocain Adel Taarabt a circulé en France. Amiens et surtout le FC Nantes avaient un œil sur la situation du joueur. Mais quelques mois plus tard, le footballeur âgé de 29 ans n'a pas bougé de Benfica.

L'écurie portugaise souhaite vivement son départ comme l'expliquait Record au mois de septembre. Car Taarabt, qui n'a pas joué de match officiel depuis son retour de prêt du Genoa (dernier match joué le 31 mars 2018), coûte très cher.

Une situation suivie de près par les Rangers et Steven Gerrard nous apprend le quotidien portugais Record. L'ancienne gloire de Liverpool voit en Adel Taarabt le numéro 10 qui lui manque. Les Rangers, qui viennent de remporter le Old Firm, derby les opposants au Celtic de Glasgow, ont rejoint leurs ennemis en tête du classement de la Scottish Premiership et ambitionnent de gagner dans un championnat qu'ils n'ont plus remporté depuis 2011. Compte-tenu de sa situation à Benfica, Adel Taarabt pourrait débarquer libre en Écosse dès cet hiver, et retrouver un football britannique qu'il connaît bien pour avoir évolué en Angleterre pendant près de 9 saisons, à Tottenham, Fulham et Queens Park Rangers.