Cote d'Ivoire: Bassam - Devant Moulot et Ezaley les 7 membres de la délégation spéciale installés

La mise en place effective de la délégation spéciale, sous l'autorité du Préfet, assurant le service public à Grand-Bassam, a eu lieu mercredi 02 janvier 2019, dans les locaux de la mairie de la commune.

Elle est composée de sept membres. Il s'agit du Préfet du département de Grand-Bassam, Amakoua Kassi Gabin qui en est le président, du sous-préfet Mme Senin née Yéo, vice-présidente, auxquels s'ajoutent Gogoné Maxime, Laurent Assou, Soro Bakary, Louis Aboua Koffi et Doukouré Yaya.

Selon Djédjé Mel, préfet hors grade et Inspecteur des services de l'administration et du territoire, conduisant la délégation du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la délégation spéciale est nommée pour une durée de trois mois à compter du mercredi 02 janvier 2019.

Durant cette période, elle aura pour mission d'assurer le service public communal, restreint uniquement aux affaires de gestion courante.

La délégation spéciale, aux dires des émissaires du ministère de l'intérieur, est un procédé par lequel l'État charge un groupe de personnes, d'administrer temporairement une commune en cas de décision de dissolution ou d'impossibilité d'élection. Elle assure les attributions de Conseil municipal et est constituée d'au moins 4 membres et 7 au plus.

Elle cesse d'exercer ses fonctions dès l'installation du Conseil municipal. Cette cérémonie a enregistré la présence de Jean Louis Moulot et Georges Philippe Ezaley, les protagonistes de l'élection municipale partielle du 16 décembre 2018, dans la commune. Il s'en est suivi la passation de charges entre l'équipe sortante et la nouvelle, à huis clos.