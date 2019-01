Sénégal: Le gouvernement invité à oeuvrer au succès de la Conférence internationale sur l'émergence

Dakar — Le président de la République, Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de prendre toutes les dispositions permettant d'assurer le succès de la troisième Conférence internationale sur l'Emergence de l'Afrique (CIEA), prévue à partir du 17 janvier à Dakar, a appris l'APS de source officielle.

"Appréciant la préparation de la troisième Conférence internationale sur l'Emergence de l'Afrique (CIEA) à Dakar les 17, 18 et 19 janvier 2019, sur le thème +Emergence, Secteur privé et Inclusivité+, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer le succès de cette grande rencontre économique continentale et internationale", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Plusieurs Chefs d'Etat africains et chefs de gouvernement sont attendus à cette rencontre internationale prévue en mi-janvier, au Centre internationale de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), selon sa présidente du comité scientifique, Gnouka Diouf.

"Nous avons reçu la confirmation des présidents de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Kenya Uhuru Kenyatta, du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, du Premier ministre de la Malaisie, Mahathir Mohamad à la CIEA, les 17, 18, 19 janvier", avait-elle dit lors d'une réunion de sensibilisation du corps diplomatique sur la CIEA tenue le 20 décembre dernier à Dakar.

Mme Diouf a indiqué que d'autres confirmations de chefs d'Etat et de chefs de gouvernement sont attendues, en signalant la participation de hauts responsables de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement(BAD), du président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, entre autres personnalités, et de plusieurs dirigeants du secteur privé africain et mondial.

A la suite de la Côte d'Ivoire, qui a abrité les deux premières éditions de la CIEA en 2015 et en 2017, le Sénégal "prend le relais pour se pencher sur les enjeux de l'émergence en Afrique. Beaucoup de pays africains se sont engagés dans des programmes d'accélération de leur croissance à travers des plans d'émergence", a-t-elle noté.

Pour cette troisième édition de la CIEA, la présidente du comité scientifique a soutenu que le Sénégal veut mettre le focus sur "le secteur privé, facteur d'émergence et d'exclusivité".