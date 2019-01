Congo-Brazzaville: Dossier spécial fin d'année - Secteur postal - Des aménagements sur fond de crise financière

La Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) a poursuivi son projet d'ouverture des bureaux à l'intérieur du pays en tentant, malgré une situation financière difficile, en vue de diversifier l'offre avec le numérique.

S'il faut honorer le service universel destiné à assurer les mêmes prestations postales dans toute la République, la Sopéco doit recouvrer son réseau de bureaux de poste avant tout. Un défi sur lequel s'obstine la société en même temps qu'elle tente de désamorcer une crise sociale née des tensions de salaires impayés, plus de dix mois, selon le syndicat qui est monté aux créneau l'année dernière.

C'est donc dans cette atmosphère quelque peu délétère que la sopéco a ouvert, en décembre dernier, le bureau de poste de Mossaka, dans la Cuvette, après quinze ans d'hibernation. Bénéficiant de nouveaux services postaux comme le transfert d'argent à côté de ceux dits classiques, Mossaka renoue avec la poste après la réouverture des bureaux de Madingou, dans la Bouenza en 2016, Ngo et Abala dans les Plateaux et Mouyondzi en 2017.

En 2019, d'après le gouvernement et la Sopéco qui s'associent à plusieurs partenaires pour poursuivre cet élan, le cap sera mis sur Enyellé dans la Likouala, Etoumbi, dans la Cuvette ouest et Ngoko dans la Cuvette, des localités qui retrouveront la poste prochainement. Le but, soulignent ses dirigeants, est de dynamiser le secteur ainsi que ses produits et permettre ainsi à la Sopéco d'augmenter ses recettes.

Un vœu essentiel, sans doute, pour briser le cap d'environ trente millions FCFA de recette mensuelle alors que les besoins de la société, en termes de masse salariale et charge sociale, s'élèvent à plus de soixante-treize millions F CFA. Si la redynamisation du réseau postal et la diversification des produits constituent un impératif pour atteindre cet objectif, la Sopéco, en pleine restructuration, peut aussi compter sur la concession officielle du service postal universel attendue depuis dix ans. Cette concession, en effet, exige la mise à niveau de l'opérateur bénéficiaire qui devra mieux servir la population.