Congo-Brazzaville: Retro 2018 - Devoir de mémoire

L'un des événements culturels ayant marqué l'année 2018 a été le colloque scientifique international sur le royaume Kongo tenu les 2 et 3 octobre.

Organisé par le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza en collaboration avec les chercheurs de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, avec l'appui de l'Unesco, sur le thème « Vie et existence dans le royaume Kongo », le colloque a permis de mener une réflexion globale et pertinente sur un sujet de grand intérêt : celui du vivre ensemble.

Plusieurs thématiques allant de l'histoire à la littérature en passant par l'anthropologie, la philosophie, l'économie, etc. ont été au centre de ce rendez-vous de la communauté scientifique, placée sous les auspices du Premier ministre congolais, Clément Mouamba, avec la participation des ministres de la Culture des pays de ce vaste royaume fractionné en quatre territoires : Angola, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon.

« Congo 1905- Le Rapport Brazza » fait renaître de ses cendres l'histoire commune du Congo et de la France

"Le Rapport Brazza", présenté au cours d'une conférence-débat animée par la Pre Cathérine Coquery-Vidrovitch ainsi que des bédéistes français Vincent Bailly et Tristan Thil, le 6 décembre, au mémorial Pierre- Savorgnan-de Brazza, est un ouvrage de plus de trois cents pages en bande dessinée. L'essentiel de son contenu illustré est un compte-rendu de mission qui a séjourné dans les décombres de l'oubli. Dix-neuf pièces revitalisant une page importante de l'histoire franco congolaise exposées au hall et au rez-de-chaussée du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Au cœur du récit, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, réduit au silence à l'époque coloniale.

Les auteurs de cet ouvrage ont remis un exemplaire au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso. L'historienne Catherine Coquery-Vidrovitch a expliqué au président de la République comment, jeune chercheuse en histoire, elle était parvenue en 1996 à mettre la main sur ce rapport longtemps gardé secret, puis en faire sa thèse de doctorat, après avoir pris soin de l'authentifier. C'est en 2014 qu'il a été publié.