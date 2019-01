Congo-Brazzaville: Retro musique - 2018 riche en productions

L'année a été marquée par une production musicale assez intense.

Parmi les albums qui ont marqué 2018, il y a "312 Métaphysique" de Kévin Mbouandé-Mbenga, patron de l'orchestre Patrouille des stars. Produit par Secteur M, cet opus est disponible sur le marché du disque depuis le 21 décembre. Il est composé de dix titres, avec une diversité de thèmes, à savoir l'amour, la paix et l'unité nationale. Il s'agit, entre autres, de "Molimo", "Satana", "Coucoulé élombé", "Grâce d'amour", "Chida", "Le papa-le papa"...

Ce dernier titre a été déclarée meilleure chanson populaire 2018 par les trophées Awards "Studio 210". Kévin Mbouandé-Mbenga, lui, a été déclaré artiste de l'année, toujours par les mêmes trophées. Et l'animateur de ce groupe, Ize Bola, a décroché le trophée de meilleur animateur à travers son cri "Okomema Congo na mutu".

L'autre artiste musicien de renom dont la production phonographique caracole autant que l'album "312 Métaphysique" dans les bars dancing, night clubs et autres VIP, Trace, c'est Roga-Roga avec son opus "242".

Disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement et achat en ligne ainsi que sur le marché du disque, "242" est un album multigenre. Il y a tous les styles avec des animations telles que "Ba petites bazo sakana na boulot" ou encore " Banda ba sekaka na ye te"... . A travers cet opus, Roga-Roga a retracé le parcours d'Extra-Musica, en mettant en exergue les styles musicaux des débuts de ce groupe jusqu'à aujourd'hui.

L'un des mérites d'Extra Musica et de son leader charismatique, c'est de se produire au Palais des congrès de Paris, en France, le 26 mai 2018, à l'occasion des vingt-cinq ans de ce groupe. Alors qu'aucune production musicale des deux Congo n'était possible jusqu'à cette date dans ce pays, en particulier, et sur tout le territoire européen, en général. Roga-Roga et son groupe ont brisé le mythe et comptent rééditer l'exploit en février 2019 à l'Olympia et au zénith.

Cegra Karl le traumatiseur est ce jeune artiste musicien d'origine congolaise qui ambitionne de prendre le relais de la rumba dans son pays. Il bouscule actuellement les codes de ce genre musical. Auteur d'un maxi single "Pas sans toi", dont les titres sont "Pas sans toi"(générique) ; "Elombé"; "Ba folie" ; "Chagrin" ; puis le single "Au nom de l'amour". Il est devenu le chouchou des amoureux de la rumba par ses chefs-d'œuvre qui abordent des sujets d'amour et de la vie de façon générale.

Cegra Karl a reçu le Trophée Awards "Studio 210", révélation de l'année, avec son maxi single "Pas sans toi". Au regard de l'intérêt que les mélomanes accordent à cet artiste qui veut révolutionner la rumba congolaise grâce à son dynamique producteur Bébert Etou, il n'est pas étonnant qu'il décroche d'autres distinctions.

Prix de la créativité de l'année 2018 décerné par Studio « 210 », pour les concepts originaux Efandzateke, Djoson Philosophe The Winner, leader de l'orchestre Super Nkolo Mboka, est parmi ces rares artistes musiciens qui se sont beaucoup produits sur scène en 2018.

Cet artiste qui a lancé l'album "Multicolor" avec plusieurs facettes a été l'unique musicien congolais de Brazzaville à être invité par la Commission de l'Union africaine et le Comité international de l'Afrima à sa cinquième édition au Ghana, du 21 au 24 novembre 2018. Lui et son groupe ont livré un spectacle époustouflant, le 24 novembre, à l'occasion de la cérémonie principale de remise des prix de ce plus grand événement musical du continent, en présence de personnalités de haut niveau.

Les Bantous chantent Grand Kallé

La Fondation Grand-Kallé a produit un album de vingt titres, sorti officiellement le 31 décembre, sur les plates-formes de téléchargement et streaming, afin de rendre hommage à cet illustre musicien. L'orchestre choisi pour rendre ce bel hommage est Les Bantous de la capitale de la République du Congo. L'album est distribué par Amarylis communication et Bassoka production, Eddy Fleury Ngombé étant le producteur exécutif.

Ce projet est une contribution à la culture des deux pays qui partagent la même histoire musicale. La vente de cet album interviendra le 5 janvier, dans tous les magasins de disque de France et d'Afrique, après sa présentation officielle le 4 janvier à Elbo hôtel.

La danse contemporaine n'a pas dérogé à la règle courant 2018. Le spectacle « Jazz et vin de palme », une grande première pour la Compagnie Cap Congo, est une belle illustration. En effet, cette compagnie, créée en octobre 2017 à la suite d'une formation donnée par Herman Diephuis à l'Institut français du Congo , s'est fait découvrir pour la première fois sur scène, le 15 septembre, dans la salle Savorgnan de cet espace culturel.

2018 a connu également la venue d'un nouveau concept, le « Slamourail », initié par Mariusca Moukengue, artiste slameuse. "Slamourail" est aussi le premier maxi single fait par une slameuse congolaise. Il est disponible, depuis le 10 novembre, sur toutes les plates-formes de téléchargement légales; les supports CD et vidéo étant déjà disponibles. Déclarée meilleure slameuse congolaise 2018 par l'émission Studio « 210 », Mariusca Moukengue a voulu, à travers ce maxi single, produit par la maison Stève Mav production, parler de l'univers des slameurs, notamment comment ils utilisent leurs mots comme étant une arme pour lutter contre les maux. C'est un maxi single riche en contenu et ouvert à plusieurs sensibilités.

L'année dernière a été marqué aussi par l'incarcération de l'artiste musicien Bienvenu Dominique Elenga, dit Doudou Copa de Mi Amor, à la Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, Villepinte. Il a été libéré après avoir purgé une peine de sept mois au lieu de dix comme initialement prévu. Cette libération anticipée, le 16 juin dernier, a été rendue possible grâce aux efforts de plusieurs mécènes et surtout de son ancien producteur, tourneur et manager, Eddy Fleury Ngombé, qui a mené une bataille judiciaire sans pareille. Depuis lors, le président et propriétaire de l'orchestre Doudou-Copa a repris ses activités musicales.

S'agissant de la musique sacrée, la chorale indépendante Le Chœur des Séraphins a reçu le trophée de la médaille d'honneur au Caire, en Egypte, dans le cadre de la onzième édition du Festival de chant religieux interculturel. Le but de ce festival étant d'amener chacun à prier son Dieu et tolérer l'autre, afin de ne plus s'entretuer. Outre la médaille d'honneur reçue au Caire, Le Chœur des Séraphins a décroché, en juillet, la médaille d'argent lors du championnat mondial des chœurs du monde entier qui a regroupé trois cents chorales. Dans leur catégorie, il y avait onze chorales venues de partout à travers le monde.