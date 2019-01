Mali: Accès aux transactions d'argent - Lancement de la plateforme «GU-Poste»

Le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, a procédé au lancement de la plateforme «GU-Poste». C'était ce lundi 31 décembre 2018 à la Chambre du Commerce d'Industrie du Mali (CCIM), en présence du PDG de la Poste, Ibrahima Haidara et des opérateurs économiques. A travers cette plateforme, l'objectif visé est de satisfaire les besoins des citoyens afin de réduire la pauvreté dans les zones urbaines et rurales.

Dans sa présentation de la plateforme «GU-Poste», Ibrahima Haidara a expliqué l'objectif principal, à savoir : satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens à la base en matière de revenus, de multiplier les opportunités de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, voilà autant de défis qui guident leur action.

Aussi, il a ajouté : « grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des populations et des partenaires, la plateforme contribuera au recul de la pauvreté, à favoriser l'égalité des chances tant les milieux urbains et ruraux en termes d'accès aux transactions d'argent ».

Selon lui, le GU-Poste sera sans aucun doute un formidable support aux mécanismes d'accompagnement et de soutien pour la mise en place par l'Etat aux femmes, aux jeunes, aux agriculteurs, aux ouvriers, pour renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière.

« Il s'agit plus précisément d'assurer aux ménages et aux communautés défavorisées, un meilleur accès aux services socioéconomiques de base d'une part, et de fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables d'autre part », a dit le PDG de la Poste.

Avant d'affirmer : « la multiplication des opportunités pour l'inclusion financière à travers l'économie numérique demeure l'une des priorités du ministre de l'Economie numérique et de la Communication. La poste du Mali par le lancement de la présente plateforme s'inscrit parfaitement dans cette dynamique ».

Quant au ministre Arouna Modibo Touré, il a assuré que son département ne ménagera aucun effort pour satisfaire les besoins des citoyens. Avant de poursuivre que la plateforme « GU-Poste s'inscrit justement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'inclusion financière au Mali. Il bénéficiera sans doute de l'appui gouvernemental, car il s'agit ici d'une initiative louable qui mettra en valeur l'écosystème de notre économie nationale.

Pour demeurer compétitivité et consolider sa présence à travers le monde. La poste doit s'adapter à l'évolution rapide du contexte internationale et accroitre sa visibilité à l'échelle nationale et mondiale, en misant entre autres sur des outils numériques.

De plus, la plateforme financière GU-Poste comporte une section permettant de promouvoir les différentes activités économiques et de mettre en lumière leurs expertises et projets en cours, a-t-il fait savoir.

Avant d'estimer que la plateforme est sans conteste un outil très intéressant pour faire rayonner le talent d'ci, surtout celui des acteurs émergents de notre économie. C'est dans un esprit de collaboration sans pareil que la plateforme GU-Poste sera mise au profit de la croissance du secteur postal et de notre économie nationale.