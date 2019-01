Ile Maurice: À travers le pays, le service de voirie renforcé

Ils sont unanimes : la quantité de déchets a considérablement augmenté au fil des années. Les maires de Curepipe et de Beau-Bassin ainsi que les présidents du conseil de district de Savanne et de Grand-Port se sont bien préparés pour que leurs villes et villages restent propres malgré le grand nombre de détritus en cette période de fêtes.

Hans Margueritte, le maire de Curepipe, explique que «le nettoyage de fin d'année est une tradition à Maurice et donc, nous avons beaucoup plus de déchets. Il y a aussi une hausse dans la consommation. Actuellement, à Curepipe, nous avons doublé le service. Les quartiers qui nous prenaient quelques heures nous prennent aujourd'hui un jour même deux». Cette année-ci, 12 camions ont été mis à la disposition du public et même si la mairie ne travaille pas le 1er et le 2 janvier, une équipe reste stand-by au cas où il y aurait un imprévu.

Hans Margueritte confie que le plus gros souci reste malgré tout la longue attente que les camions sont obligés d'endurer à La Brasserie. «C'est là-bas que les camions vident leurs déchets et il faut noter qu'il n'y a pas que les camions de la mairie mais aussi ceux du privé.»

3 600 Tonnes

Le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill partage l'avis de son homologue de la mairie de Curepipe. «Cette période est considérée comme étant la plus tendue à cause de la hausse du nombre de déchets jetés par les restaurants et les magasins. Donc, il faut assurer un bon service car si on ne ramasse pas, toutes les ordures vont se retrouver au bord de la route», nous confie Ken Fong.

Kamal Gajadur, le président du conseil de district de Savanne, avance, lui, que les déchets sont passés à 3 600 tonnes par semaine contre 1 800 tonnes auparavant. «Normalement, c'est 1 800 tonnes par semaine, mais cela a doublé. De plus, il faut noter que nous sommes le seul conseil qui n'a pas accès à une station de transfert comme les autres mairies ou conseils qui peuvent aller déposer leurs saletés à La Brasserie. Nous devons faire le trajet jusqu'à Mare-Chicose. Et nous travaillons le 1er janvier. Tout le ramassage est fait par le conseil.»

De souligner que depuis le 10 décembre, chaque village a eu l'occasion d'avoir un service spécial pour le ramassage des e-waste. Pour sa part, Nirmal Domah, président du conseil de district de Grand-Port et président de l'Association des conseils de district, dit que le département est mobilisé depuis le début de décembre et le restera jusqu'à la fin de la période festive.