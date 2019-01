Angola: 19 homicides volontaires commis pendant la période des fêtes

Luanda — Dix-neuf homicides volontaires, d'un total de 404 crimes enregistrés pendant la période des fêtes en Angola, se distinguent dans les données de la police nationale présentées mercredi à Luanda.

Selon le bilan de la police, des 19 meurtres 17 ont été clarifiés, notamment dans les provinces de Luanda, avec 8 cas, Huambo (3), Cunza Norte et Malanje, avec deux chacun, Bengo, Cuando Cubango, Bié et Moxico avec un cas, respectivement.

Seize de ces homicides ont été commis par des membres de la famille (environnement familier) et trois par des inconnus. Dix de ces assassinats ont été commis à l'aide de couteaux et haches, sept par agression physique, un avec un barreau fer et un par asphyxie.

Au cours de la même période, la police a également enregistré six tentatives d'homicide et 18 cas de viol. La province de Luanda est en tête avec 7 cas, suivie de Huambo et Malanje avec deux cas, Bié, Namibe, Bengo, Lunda Norte, Cunene, Huíla et Uíge, avec un cas chacune.

En ce qui concerne les lésions corporelles, 125 ont été éclaircis, 109 personnes ont été arrêtées, dont quatre pour possession illégale d'armes à feu, 74 pour possession d'objets perforants et 75 pour agression physique.

Par rapport à la période précédente, il y a eu une augmentation de 124 crimes.

Le ministre de l'Intérieur, Angelo de Barros Veiga Tavares, a déclaré que le bilan des crimes commis durant la période des fêtes montraient clairement que la tâche était ardue et qu'il faudrait un certain temps pour récupérer la morale, l'éthique, la coexistence saine, l'amour et le respect des autres, à en juger par la recrudescence des crimes commis dans le milieu familial et leurs proches.

Pour le ministre, tout n'était pas négatif, même si cela reste un sujet de préoccupation, les accidents de la route et leurs conséquences ont diminué.

Selon le dirigeant, le gouvernement cherche à recouvrer les valeurs morales, civiques et éducatives des citoyens, d'où toute la société devrait s'engager dans ce processus. "Les églises, en particulier les vraies églises, les familles, ainsi que les médias jouent un rôle clé dans la récupération de ces valeurs", a déclaré le ministre de l'Intérieur.