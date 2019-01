Algérie: 2018 - Elimination de 32 terroristes et reddition de 132 autres

ALGER - Les différentes opérations menées par les unités de l'Armée nationale populaire au cours de l'année 2018 se sont soldées par l'élimination de 32 terroristes, l'arrestation de 25 et la reddition de 132 autres aux autorités militaires, selon un bilan opérationnel rendu public mardi.

Selon la même source, l'année 2018 s'est distinguée par de "grands résultats" en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée et ce, par "la neutralisation et l'arrestation d'un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris servant de refuges aux groupes terroristes".

En effet, Il a été procédé à l'"élimination de 32 terroristes, l'arrestation de 25, la reddition de 132 autres aux autorités militaires, l'arrestation de 170 éléments de soutien aux groupes terroristes et la reddition de 22 membres des familles de terroristes".

Il a été également procédé, au cours de la même année, à "la découverte et la destruction de 499 casemates pour groupes terroristes et 8 ateliers de fabrication d'explosifs, la récupération de 707 pièces d'armement, 231 kalachnikov, 388 fusils, 25 pistoles, 48 mitrailleurs, 15 lance-roquettes, la récupération de 399 chargeurs, 52 chaînes de munitions et 94.764 balles de différents calibres, 42 grenades, 143 charges propulsives, 160 détonateurs, 457 capsules pour explosifs et 498 obus".

Les éléments de l'ANP ont aussi découvert et détruit "512 bombes de confection artisanale, 61 mines, 32 téléphones piégés, 2224.2 kg de matières explosives et 1659.87 kg de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs".

Par ailleurs, et dans le dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP ont arrêté "611 narcotrafiquants, 1.800 contrebandiers, 950 orpailleurs et 41 plongeurs sans autorisations".

Ils ont également saisi, lors de leurs différentes opérations, "une importante quantité de drogue s'élevant à 701.995 kg de cocaïne, 24.96 tonnes de kif traité, 2.2 kg d'héroïne et 509828 comprimés psychotropes", ainsi que "945 véhicules, 17 drones, 78 moyens de communication, 89 paires de jumelles".

Dans le même sillage, le bilan opérationnel de l'ANP relève la saisie de "46.18 tonnes et 886.120 unités de tabacs, 995281 unités de différentes boissons, 1240.2 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, 1032044 litres de carburants ,486 détecteurs de métaux, en plus de 1405 groupes électrogènes, 1215 marteaux piqueurs et 54 sacs de mélange de pierres et d'or brut et 3176788 unités de produits pyrotechniques".

Pour ce qui est de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté "6834 immigrants clandestins et mis en échec 3983 tentatives d'émigration".

Ces différentes opérations reflètent "la volonté du Haut Commandement de l'ANP à mettre en échec les desseins macabres de ces criminels et démontrent le professionnalisme, la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation des intérêts suprêmes du pays et la protection de la souveraineté du territoire national".

Elles visent notamment au "renforcement des efforts et la vigilance, afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du pays", conclut la même source.