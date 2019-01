Congo-Brazzaville: Retro littérature - Une moisson abondante en 2018

Les écrivains congolais ont encore fait parler d'eux l'année dernière aussi bien sur le plan national qu'international. Prix divers et publications ont été au rendez-vous.

Le dramaturge Henri Djombo est parmi les récipiendaires des prix littéraires en 2018. Il a reçu, le 13 novembre, à Dakar au Sénégal, le prix Amadou-Cissé-Dia du théâtre qui lui a été octroyé pour l'ensemble de ses œuvres par l'Association des écrivains du Sénégal et le jury des prix littéraires internationaux. « Cela me rassure que nos œuvres sont également lues à l'étranger et cela m'encourage à faire plus », a-t-il fait savoir.

L'heureux lauréat est aussi président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo (Unéac) et ministre de la République. Il a été également récompensé du prix international de l'environnement de Dakar, Festi'Vert 2018. Plusieurs de ses ouvrages sont adaptés au théâtre.

Wilfried N'Sondé est, de son côté, le gagnant du prix Ahmadou-Kourouma 2018. Ce prix lui a été remis lors du salon du livre et de la presse de Genève, en Suisse, pour son roman "Un océan, deux mers, trois continents". La même année, l'auteur a obtenu, pour le même roman, le prix des lecteurs l'Express/BFMTV. Wilfried N'Sondé est une des voix les plus puissantes de la littérature urbaine et francophone. S'agissant des publications, de nombreux ouvrages sont parus en 2018. Parmi ceux-ci, "Le Congo dans la Première Guerre mondiale 1914-1918" de l'historien et écrivain Léon Bemba.

"Une robe pour deux" de l'écrivaine Virginie Awé a été présenté, le 22 janvier, à Brazzaville. Le livre relate l'histoire d'un couple dont la stérilité et le libertinage sont au centre de leur union.

Digne Elvis Tsalissan Okombi aborde dans "Au nom de l'amour" présenté le 20 décembre à l'Institut français du Congo de Brazzaville, plusieurs thèmes parmi lesquels, le harcèlement sexuel, le favoritisme, le détournement de fonds, les arriérés des salaires, la désilusion, la maltraitance, la rébellion, les injustices, les enfants de la rue, la mesquinerie des familles envers des héritiers, etc.

Le livre d'Henri Lopes, "Il est déjà demain", paru l'année dernière, est une autobiographie. L'auteur se dit témoin oculaire de l'histoire du Congo se confondant avec sa propre vie. Il passe en revue les grands bouleversements qu'a connus son pays.

Pierre Ntsémou, quant à lui, a publié et présenté l'ouvrage "Un bébé pas comme les autres". A la quatrième de couverture, il est écrit : « Un bébé pas comme les autres est le roman d'une époque : la rude époque coloniale ou l'âge d'or du moustique et de la mouche tsé-tsé, triste époque où la cruauté allait jusqu'à lâcher des chiens contre les indigènes pour jouir du spectacle de leurs battements du cœur ou de voir des morceaux de chair entre les crocs des molosses». Pour sa part, Winner Dimixson Perfection a signé "Pages factuelles". L'auteure livre une critique acerbe des milieux politiques, des injustices et de la guerre.

Régine Tchicaya-Oboa a publié "Femmes créatrices d'entreprises au Congo Brazzaville". Paru aux éditions l'harmattan, l'ouvrage présente les interviews de dix femmes qui se sont converties entrepreneures. C'est aussi l'histoire d'une vision professionnelle construite par ces dernières. À travers leurs récits de vie, l'auteure s'attache à faire connaître leur importante contribution à l'activité économique ainsi que leur participation au développement du pays.