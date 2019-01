Congo-Brazzaville: Santé publique - Un accueil chaleureux réservé aux étudiants congolais formés à Cuba

Quinze finalistes viennent de rentrer au pays après quatre années de formation sur l'électro-médecine. Ils ont été accueillis à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville, le 31 décembre, par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua.

« Vous êtes attendus ! Les nouveaux hôpitaux qui ont été mis en service, à l'instar de l'Hôpital Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, exigent des compétences pointues pour assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance », a lancé le ministre Bruno Jean-Richard Itoua, promettant un recrutement rapide des finalistes. Sur les vingt-deux étudiants, quinze ont pu effectuer le voyage retour ; les sept arriveront dans les tout prochains jours.

La formation de la première promotion des étudiants électro-médecins s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le Congo et Cuba. En 2013, les deux pays avaient signé un accord de coopération destiné à former des cadres congolais dans divers domaines de la santé. Il s'agit, a souligné le ministre, de doter le pays d'un personnel de qualité et en nombre.

Les nouveaux diplômés sont conscients des défis qui les attendent au sein des établissements sanitaires. En témoigne l'un d'eux, Biam Miveck Pakat-Pambou, qui veut apporter un plus au système sanitaire national. « L'électro-médecine est une discipline qui se fonde sur la réparation, l'installation et la maintenance des équipements médicaux. En tant qu'électro-médecin, nous venons relever le défi (... ) », a-t- il promis.

Notons que hormis ces techniciens, d'autres vagues d'étudiants en médecine sont encore en formation à Cuba. Mieux, le gouvernement s'est aussi engagé dans un programme de construction de quinze hôpitaux à travers tout le pays.

Plusieurs personnalités ont été présentes à l'aéroport pour accueillir ces finalistes, parmi lesquelles la directrice générale des Affaires sociales et des œuvres universitaires, Régine Tchicaya Oboa, qui a salué « un retour sur investissement », à travers le coût de la formation et le succès des étudiants.