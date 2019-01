Afrique: CAN 2019 - La qualification des Diables rouges, premier défi de l'année

Vaincre les Warriors du Zimbabwe en mars prochain pour se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2019 est le premier des défis que le onze national congolais est appelé à relever cette année.

Les Diables rouges seront en mission suicide en terre zimbabwéenne, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Congo, pour se qualifier, doit impérativement s'imposer. Seulement, tout au long de ces éliminatoires, le onze national congolais n'a pas remporté un seul match à l'extérieur. Il a, en effet, perdu face à la République démocratique du Congo (RDC), lors de la première journée 1-3 (match aller) avant de courber l'échine face au Liberia 1-2 (match retour, quatrième journée). Au Zimbabwe, il sera question de renverser la vapeur. La qualification des Diables rouges est soumise à cette condition.

Rien n'est encore joué

Dans le groupe G où le Congo est logé, tous les pays ont la possibilité de se qualifier même si au classement les uns ont un avantage sur les autres. Le Zimbabwe est en tête avec huit points, le Liberia occupe la deuxième place avec sept points, la RDC est troisième avec six points et le Congo boucle la marche avec cinq points. Au cours de la dernière journée prévue en mars 2019, le Liberia sera face à la RDC et le Congo au Zimbabwe. Les vainqueurs des deux rencontres vont se qualifier à la CAN. En dehors de l'avantage sur le papier, toutes les équipes de ce groupe ont la possibilité de décrocher le ticket pour la trente-deuxième édition de ce grand rendez-vous du football continental.

En rappel, sur les cinq matchs disputés, les Diables rouges ont enregistré une victoire (3-1 face au Liberia, match aller), deux défaites (1-3 face à la RDC, match aller; 1-2 devant le Liberia, match retour) et deux matchs nuls (1-1 devant le Zimbabwe au match aller, 1-1 face à la RDC au match retour) avec sept buts marqués et huit encaissés.

Par ailleurs, dans la période des éliminatoires de la CAN 2019, l'équipe nationale du Congo a connu deux sélectionneurs. D'abord le technicien français, Sébastien Migné, qui était sur le banc de touche lors de la première journée face à la RDC. Match perdu. Il a été remplacé par le Brésilien Valdo Candido, ancien sélectionneur des cadets et juniors.

En quatre matchs, ce dernier a réalisé une victoire, deux nuls et une défaite. L'objectif pour lequel il a été nommé à ce poste, qualifier les Diables rouges à la CAN 2019, n'est pas encore atteint. C'est en mars prochain, face au Zimbabwe, que l'équipe et son staff technique joueront le va-tout pour que ce rêve devienne réalité comme pendant les éliminatoires de la CAN 2015 qui avaient permis au Congo d'obtenir son ticket grâce à une victoire à l'extérieur (au Soudan). Lors des éliminatoires de la CAN 1992, c'est au Zimbabwe que le Congo avait obtenu sa qualification 2-2 après sa victoire à domicile 2-0.