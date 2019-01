Maroc: Réunion de la Coordination nationale du secteur estudiantin ittihadi

L'enseignement et la situation des étudiants passés en revue

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia a tenu récemment, au siège central du parti à Rabat, une réunion de la Coordination nationale du secteur estudiantin ittihadi avec Jamal Essibani, secrétaire national de l'enseignement supérieur ittihadi.

Les travaux de cette réunion, qui était ouverte par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, ont été consacrés à l'examen des questions relatives à l'enseignement et à la situation de l'étudiant au sein de l'université.

Cette réunion a été l'occasion pour saluer le rôle distingué que jouent les étudiants ittihadis dans l'université marocaine, couronné par l'obtention de plusieurs d'entre eux de sièges dans les Conseils des universités et des facultés.

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia félicite tous ceux et celles qui ont obtenu la confiance des étudiants, leur promettant de défendre, d'une part, leurs doléances légitimes, et d'autre part, l'université en tant qu'espace de dialogue, de différence et de propagation de la pensée démocratique, moderniste et progressiste, rapporte le communiqué du Bureau national de la Chabiba ittihadia.

Le Bureau tient à dénoncer l'acte terroriste perpétré à Imlil qui a entraîné l'assassinat de deux touristes scandinaves (Une Danoise et une Norvégienne). Un acte criminel sans rapport aucun avec les valeurs de notre société et notre pays connu depuis toujours par la cohabitation et le vivre-ensemble de ses différentes composantes religieuses. De même qu'il se félicite du travail accompli par les services sécuritaires qui ont arrêté l'ensemble des criminels et des individus impliqués dans ce crime abject. Aussi, il salue le rôle desdits services dans le démantèlement de plusieurs cellules terroristes, considérant cet acte sordide comme un fait portant atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays, évoquant à ce propos le rôle joué par toutes les composantes de la société progressiste pour contrer ce phénomène étranger à notre société.

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia est revenu dans son communiqué sur le meeting d'Oujda présidé par Driss Lachguar sur une proposition d'Abderrahmane El Youssoufi. Une rencontre qui se veut comme une réponse à l'appel de S.M le Roi de trouver un mécanisme politique entre le Maroc et l'Algérie, débouchant sur l'ouverture des frontières en vue de servir les intérêts des peuples des deux pays et d'édifier une Union maghrébine forte susceptible de relever tous les défis.

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia affirme que notre pays a franchi des étapes importantes en matière de séparation des pouvoirs, ce qui s'est traduit clairement dans la Constitution de 2011. Sur cette base, il rappelle la nécessité de respecter le pouvoir judiciaire et son indépendance, ce qui constitue la défense d'une véritable séparation des pouvoirs et de l'Etat de droit.

Le Bureau national de la Chabiba ittihadia dénonce les pratiques irresponsables de certaines administrations universitaires à l'égard des étudiants ittihadis, notamment la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat, ainsi que les contrariétés de quelques professeurs de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan à l'encontre des étudiants ittihadis.

En dernier lieu, le Bureau national appelle la jeunesse marocaine, qui croit en la modernité, la démocratie et l'ensemble des valeurs universelles, à adhérer à l'initiative « Infitah » lancé par le Bureau national de la Chabiba ittihadia à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du martyr Omar Benjelloun. Une initiative permettant l'ouverture de l'organisation devant la jeunesse marocaine désirant contribuer au processus de l'édification d'un Maroc démocratique, moderniste et solidaire.