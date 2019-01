Ile Maurice: Nouvel an - Les Bangladais célèbrent dans la sobriété

Le deuxième jour de l'année étant férié, des ouvriers étrangers, notamment des Bangladais, en ont profité hier pour aller à la rencontre de leurs amis travaillant dans d'autres usines de l'île.

Loin de leurs familles, ces travailleurs ont le cœur gros en cette période festive. Ils pensent à l'ambiance atypique qui règne chez eux, à cette époque, et ces souvenirs leur font encore plus mal. Mais, pour ne pas sombrer dans la tristesse, ils s'organisent entre eux avant la reprise du travail ce jeudi 3 janvier. C'est en tout cas ce que confient Anwar, Ameen et Kobeer.

Pour le premier nommé, cela fait déjà cinq ans qu'il est à Maurice. D'ordinaire, il profite de cette journée du 2 janvier pour aller rencontrer ses amis, dans d'autres régions. Mais cette année, c'est différent. «Je vais rester avec mon ami Uddin Mohammad Rasel. Ce dernier a été victime d'un grave accident de la route, en août dernier, à Baie-du-Tombeau. Depuis, il ne peut se déplacer sans son fauteuil roulant. Donc, nous allons rester dans le dortoir et passer cette journée ensemble», a-t-il confié.

Par contre, ses autres collègues ont, eux, un programme bien établi de leur journée. Comme le raconte Ameen. «Après un réveil très matinal, direction la plage. Nous allons prendre un bus et nous voulons visiter le maximum de plages du pays.» Aussi, dans leurs sacs, des plats spéciaux qu'ils affectionnent dans leur pays. «Il y en aura pour tout le monde. Nous allons aussi rencontrer d'autres amis qui travaillent au sein d'autres usines.»

De son côté, Kobeer s'est déjà fait une petite idée de la journée après le réveillon du Nouvel An passé avec ces amis. «Cela fait un an depuis que je suis ici. Et je pense que je vais continuer à passer un moment agréable avec eux, lors de cette nouvelle année.»