Madagascar: Année 2019 - Neuf jours ouvrables chômés et payés

Cette nouvelle année compte neuf jours fériés qui tombent sur des jours ouvrables.

Trois mercredis, deux vendredis, deux jeudis et deux lundis seront des jours chômés mais payés. Le premier jour férié de l'année, le 29 mars qui est dédié à la commémoration des martyrs de l'insurrection dans la colonie française en 1947, tombe un vendredi. Le lundi de Pâques a lieu le 22 avril et celui de la Pentecôte, le 10 mai. La fête du travail du 1er mai sera un mercredi et l'Assomption, un jeudi. Cette année, nous allons célébrer la fête de l'Indépendance de Madagascar, un mercredi. Pareille pour la fête de Nativité.

L'Ascension, une autre fête chrétienne célébrée quarante jours avant Pâques, sera célébrée le jeudi 30 mai. Les femmes auront un plus. Elles vont pouvoir se reposer le vendredi 8 mars, célébration de la Journée internationale des Femmes. Les musulmans qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire, auront le privilège de fêter paisiblement l'Aïd el-Fitr qui marque la rupture du jeûne du mois de ramadan, le mardi 4 juin. L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha marquant la fin du pèlerinage à La Mecque, donc, la fête du sacrifice, aura lieu le dimanche 11 août. Depuis quelques années, l'État malgache a accordé ce privilège aux musulmans.