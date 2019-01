Algérie: Contrebande-crime organisé - 12 personnes arrêtées dans le sud du pays (MDN)

Alger — Douze (12) personnes ont été arrêtées et 3 fusils de chasse, des munitions et des outils d'orpaillage ont été saisis lundi lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 31 décembre 2018 lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah (6ème Région militaire), douze (12) personnes et saisi trois (3) fusils de chasse, une quantité de munition, quatre (4) véhicules tout-terrain, trois (3) groupes électrogènes, (3) marteaux piqueurs, ainsi que divers outils d'orpaillage", précise le communiqué.

Par ailleurs, d'autres détachements de l'ANP "ont appréhendé deux (2) contrebandiers et ont saisi à El Oued et Biskra, 1.550 boites de tabac et une quantité de différentes boissons tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Bejaïa (5ème RM), un individu en possession de six (6) drones équipés de caméras", note la même source.

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec, à Annaba et Jijel, des tentatives d'émigration clandestine de huit (8) personnes", ajoute le communiqué.