Algérie: Premiers "États généraux" du sport national à Alger

Alger — Plusieurs thématiques seront au menu des premiers "États généraux" du sport national, prévus de jeudi à samedi au Palais des expositions de la Safex (Pins maritimes, Alger), a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Cette rencontre, dont le coup d'envoi sera donné par le ministre du secteur, Mohamed Hattab, devrait réunir les différents acteurs du mouvement sportif national, afin de discuter de la situation générale du sport algérien à travers six ateliers choisis pour la circonstance, faire un diagnostic et sortir avec des recommandations pour booster le sport en Algérie et pouvoir faire des projections avec obligation de résultats à moyen et long termes.

Santé et sport, infrastructures sportives, prise en charge des jeunes talents et des élites nationales, droit et financement du sport, professionnalisation du sport (cas du football) et promotion du fair-play, telles sont les thématiques retenues pour l'occasion.

"Ce sera à la fois un grand salon où les fédérations sportives exposeront et l'occasion de la tenue de plusieurs réunions entre acteurs du sport national de différents secteurs et structures sur les six grandes thématiques retenues. Des sous-ateliers pour chaque thème seront organisés et chaque atelier sera appelé à faire des recommandations", a-t-on expliqué mercredi au niveau du MJS.

L'ensemble des acteurs du secteur du sport en Algérie (fédérations, structures du MJS, ...) seront conviés à y prendre part avec des espaces d'exhibitions, démonstrations et tournois, entre autres.