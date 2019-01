Algérie: Challenge national - Plus de 1200 athlètes attendus au 46e cross "Ahmed Klouche" à Chlef

Alger — Plus de 1200 athlètes de différentes catégories (Benjamines, Minimes, cadets, juniors et seniors/garçons et filles), sont attendus à la 46e édition du cross "Ahmed Klouche", comptant pour le challenge national, prévu samedi, a appris l'APS mercredi auprès de la fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

"C'est vrai que les responsables de la ligue de Challenge ont déjà enregistré l'engagement de plus de 700 athlètes, mais ils s'attendent à plus de 1200 participants toutes catégories confondues, à ce cross, traditionnellement connu", a indiqué la même source.

Intervenant après les cross de Djelfa, Biskra, Béjaia et BB Arreridj, le traditionnel cross "Klouche", considéré comme l'un des plus importants inscrits sur les tablettes de la FAA, sera une véritable fête des amateurs de la course.

L'absence des internationaux, en lice le même jour, aux championnats arabes de cross à Amman en Jordanie, n'affectera pas ce rendez-vous, du moins sur le plan de la participation, a estimé la FAA.

Sur le plan de la participation, les ligues de l'Ouest absentes au cross El Mokrani, viendront en masse à Chlef.

Sur le plan technique, les athlètes engagés saisiront l'occasion de l'absence des internationaux pour s'illustrer et prouver qu'il faut compter sur eux.

Côté organisation, tout semble au point et les préparatifs vont bon train et sont presque achevés, selon les responsables de la ligue.

Ce cross se déroulera sur le parcours Mouafkia, le même qui avait abrité en 2018, les championnats d'Afrique et qui a été engazonné et totalement aménagé.

Programme des courses

8h30: Course santé 1700 m

9h00 : Benjamines 1700 m

9h15 : Benjamins 2200 m

9h30 : Minimes filles 2200 m

9h45 : Minimes garçons 3200m

10h10 : Cadettes 3700 m

10h20 : Cadets 4200m

10h40 : Juniors hommes 6200 m

11h10 : Juniors/seniors dames 5700 m

11h40 : Seniors hommes 9700 m.