Madagascar: Grand-messe d'Iavoloha - Plus d'un millier d'invités

La présentation de vœux des corps constitués et du corps diplomatique se tiendra le 7 janvier prochain à Iavoloha.

Placée sous la houlette du chef de l'Etat par intérim, Rivo Rakotovao. La Présidence a déjà procédé à la distribution des cartons d'invitation. Il y aurait plus de 1.000 invités, lors de cette Grand-messe. Il s'agit, entre autres, de hauts dignitaires du régime et probablement de ceux qui ont présidé le pays. Sans parler des grandes figures de la politique et de la société civile ainsi que des responsables religieux. Notons que l'année dernière, il y avait eu 1.500 invités.

Bilan. Cette cérémonie est attendue avec un certain intérêt par les observateurs car elle mettra en relief le paysage politique du pays. Il y aurait effectivement un banquet et des discours. Ce serait une occasion pour Rivo Rakotovao de dresser un bilan de son intérim. On saurait aussi l'opinion de la communauté internationale, par l'intermédiaire du doyen du corps diplomatique, qui ne manquera pas d'apporter son point de vue sur la situation qui prévaut dans le pays. Un discours diplomatique qui serait notamment mené avec tact, étant donné la conjoncture politique actuelle.

Résultats définitifs. Les évènements se précipitent pour ce début d'année. En effet, il y aurait la proclamation des résultats définitifs par la Haute Cour Constitutionnelle qui devrait avoir lieu, d'ici peu de temps. Mais l'on se demande si les résultats définitifs vont sortir avant cette Grand-messe d'Iavoloha. Il ne faudrait pas également oublier la prestation de serment de celui qui va diriger le pays. Pour toutes ces différentes cérémonies, il ne faudrait pas perdre de vue le mouvement de contestation sur la Place du 13 mai et quel va être son impact sur les affaires nationales ?