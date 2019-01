Madagascar: Nouveauté - Name Six réapparaît avec un nouveau morceau « All for the best »

Ce n'est pas parce qu'il se fait rare, qu'il n'est plus à la mode. Pendant presque 10 ans de périple musical, il a cultivé son talent pendant tout ce temps. De Nairobi jusqu'à Kigali, le jeune rappeur a pris du poids. L'âge a fait son effet.

Le 31 décembre dernier, Name Six a sorti un clip « All for the best » cette fois-ci le jeune homme a changé « flow » en posant sur un genre de musique en vogue qu'est le Trap. Ceci est un courant musical issu du « dirty south » ayant émergé au Etats-Unis depuis la fin des années 1990.

Si autrefois, Name Six écrivait ses textes en malgache, pour qu'il n'y ait pas une entrave à la communication, puisque le jeune homme est le porte-voix de la Grande Ile, désormais, il écrit en Anglais.

Name Six a chanté l'âge de huit ans. Il est maintenant un véritable modèle pour des milliers de jeunes malgaches. Bien que ses premiers airs soient 100% hip-hop, il est maintenant de plus en plus influencé par le reggae et le ragga. Le rap, le ragga et le reggae sont en train de devenir de plus en plus importants à Madagascar parmi la jeunesse.

En 2004, on l'a connu avec ses morceaux tels que Dadabe Noely mabôto, Omeo lalah, Zaza maditra. Il avait Big Jim Dah comme mentor à l'époque. Il était le plus jeune rappeur à l'époque. En 2014, le jeune homme s'est assagi en chantant Ambanivohitra. Ce morceau incite les Malgaches à respecter l'environnement. Name six s'est converti en reggae roots. Après quatre ans, il confirme sa présence.