Algérie: CRVM-MCA - Arrestation de 41 personnes pour violence

Jijel — Quarante-et-une (41) personnes ont été arrêtées à Jijel suite aux actes de violence ayant émaillé le match CR Village Moussa-MC Alger, mardi en 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football, a indiqué mercredi à l'APS la cellule de communication et presse au niveau de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les mis en cause comparaîtront devant les instances judiciaires pour "trouble à l'ordre public", "détérioration de biens d'autrui et biens publics" et "violence envers des agents de la force publique", a précisé la même source.

Au total, 62 personnes dont 45 policiers ont été blessées au stade Chahid Rouibeh-Hocine lors du match arrêté CR Village Moussa-MC Alger, avait indiqué la chargée de communication des services de la Protection civile de Jijel, le lieutenant Ahlem Boumala.

Ces personnes ont été blessées à divers degrés par des jets de pierres et de projectiles, a précisé l'officier, soulignant qu'un poste médical avancé avait été installé au stade et pas moins de 63 éléments de la Protection civile, 7 ambulances et 4 camions anti-incendie avaient été mobilisés pour les opérations de secours qui ont duré plus de six heures.

Le match CRVM-MCA a été arrêté par l'arbitre dans le temps additionnel de la première mi-temps alors que les Mouloudéens menaient au score 3 à 0 en raison de débordements et d'actes de violence.