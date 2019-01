Sénégal: Forum Economique Generescence de Dakar - Les organisateurs tirent un bilan positif

GENERESCENCE BUSINESS NETWORKING, cabinet d'intelligence économique, de communication et d'évènementiel, a tenu ce lundi à Dakar une conférence de presse à l'occasion de laquelle, il a dressé le bilan de la première édition du FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE "FEG Dakar" organisée les 27 et 28 novembre derniers dans la capitale sénégalaise. Une édition en succès qui augure de belles perspectives en 2019.

Cette première édition du Forum Economique Generescence de Dakar, "FEG Dakar" organisée à la Place du souvenir africain de Dakar et dont la thématique était « Investissements en Afrique: Le Sénégal porte d'entrée des marchés africains », a regroupé en 2 jours près de 500 acteurs économiques et institutions (Acteurs économiques, Institutions, Donneurs d'ordre et Prescripteurs, Industriels, Importateurs et Exportateurs) venus de 9 pays (Maroc, Luxembourg, Sénégal, Togo, Maurice, France, Russie, Tunisie, Espagne).

Cette édition 2018 s'est articulée autour de 3 conférences sur l'investissement en Afrique et le financement des TPE, animées par des experts internationaux, 1 espace d'exposition multisectoriel avec une quinzaine d'exposants et 213 entreprises inscrites aux rencontres d'affaires B2B.

Les deux pays à l'honneur (Maroc et Luxembourg) y étaient représentés par des délégations officielles et un pavillon national.

La délégation marocaine avait été représentée par l'Agence Marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Caisse Centrale de Garantie (CCG), l'Association des Femmes Chefs d'entreprises (AFEM), mais aussi les fédérations des industries métallurgiques (FIMME), de plasturgie (FMP), et des technologies de l'information et de l'offshoring (APEBI) et du Club des Dirigeants. Le Luxembourg a été représenté par l'équipe dirigeante d'EUROPARTNER SA.

L'actuel Président du fonds Investisseurs & Partenaires- I&P et ancien Directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD) a été le Guest-speaker de cette première édition du Forum Economique Generescence de Dakar, "FEG Dakar". Son intervention autour de l'investissement et du financement des TPE a été le clou du spectacle de nouveau rendez-vous annuel international économique et d'affaires.

Rendez-vous d'affaires par excellence, le FEG Dakar vise, rappelons-le, à renforcer la coopération intra-africainse, mais aussi celle entre l'Afrique et le reste du Monde.

Jean Michel Severino était en terrain connu puisque I&P, rappelons-le, est un groupe d'impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises d'Afrique Subsaharienne, qui promeut une approche socialement et environnementalement responsable de l'investissement et recherche des rendements équilibrés du point de vue financier et sociétal.

Après s'être réjoui de cette première édition, les organisateurs se projettent déjà sur l'édition 2, prévue les 08 et 09 Novembre 2019. « Nous sommes heureux d'avoir pu poser les bases d'un nouveau rendez-vous d'affaires, voué à être sous peu le Davos africain.

Comme dans tout coup d'essaie, tout n'est pas forcément rose, mais nous sommes convaincus de nous acheminer vers une deuxième édition anthologique au regard des messages de félicitations, d'encouragement mais surtout de l'engouement des opérateurs du monde entier », a déclaré Cheikh Mbacké Sène Président du Forum.

Et d'ajouter que « le FEG Dakar est un haut lieu de business qui offre une des plateformes d'affaires les plus prestigieuses pour se développer sur marchés africains, nourrir la réflexion sur les investissements, marchés émergents et niches porteuses, mais aussi et surtout pour s'inspirer les uns des autres, faire du business ensemble et relever le défi de la croissance durable, ou encore découvrir les nouveaux atouts du Sénégal en matière d'investissement et d'opportunités business».