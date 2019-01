Tunisie: La dimension sociale

En parallèle, rares sont ceux parmi les analystes, les observateurs et les politiciens qui ont accordé l'importance qu'elle mérite à la dimension sociale imprimée à la loi de finances 2019 dont en premier lieu le fait qu'elle ne mentionne aucune augmentation d'impôts ou de taxes.

Certes, la loi de finances 2019 couvrira une année électorale et il est communément admis que les gouvernements en fin de mandat électoral -- comme c'est le cas pour le gouvernement Youssef Chahed -- confectionnent des lois de finances où on met l'accent sur la réduction des impôts et la multiplication des mesures à caractère social, et ce, à des fins électoralistes évidentes.

Sauf qu'en Tunisie, les mesures sociales et économiques destinées à lutter contre la détérioration du pouvoir d'achat du citoyen, à l'encouragement des jeunes à lancer leurs propres projets, en particulier dans les régions dites prioritaires, au prolongement de la période d'exemption des impôts pour les entreprises à créer dans les zones intérieures, la réduction du taux d'impôts sur la TVA pour ce qui est des services de la téléphonie mobile et de l'internet, etc., lesquelles mesures entrées en application le 1er janvier, méritent qu'on s'y attarde. Dans la mesure où la promotion ou la sensibilisation à l'importance de ces mesures sont à même d'attirer l'attention sur leur existence dans une première étape et à motiver, dans une deuxième étape, les catégories sociales qui sont censées en tirer profit, en particulier les jeunes promoteurs à la recherche de soutien et d'accompagnement en vue de la création de leurs propres entreprises.

400 milliards à la disposition des jeunes

Pour commencer, il faudrait valoriser la décision relative à la création de la Banque des régions avec un capital de l'ordre de 400 milliards destinés à financer les projets que les jeunes promoteurs envisagent de lancer dans toutes les régions du pays, notamment celles de l'intérieur où les investisseurs nationaux ou étrangers rechignent encore à s'installer en dépit de toutes les incitations qui leur sont offertes.

Le lancement de la Banque des régions vient renforcer une expérience qui a déjà donné de bons résultats qui ne demandent qu'à être consolidés. Il s'agit de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme) et de la Banque de solidarité, la fameuse BTS qui a sorti des centaines de jeunes du désespoir et a revivifié plusieurs régions sauvées elles aussi de l'oubli, un projet qui mérite d'être reconsidéré, réhabilité dans sa vocation initiale et surtout «dépoussiéré» de tous les mensonges et les accusations gratuites portées, à tort, sur son efficacité et son intégration dans le tissu économique régional.

Et quand on institue une banque dans les régions au profit des jeunes décidés à se prendre en charge et à ne plus attendre l'assistance des autorités centrales, on n'oublie pas de décider de nouvelles mesures d'exonération d'impôts au profit de ces mêmes jeunes promoteurs, particulièrement dans les régions intérieures du pays.

Et c'est dans cet objectif que s'inscrit la décision de dispenser, pour quatre ans les créateurs d'entreprises du paiement des impôts. La période d'exonération pour les entreprises à créer dans les régions de l'intérieur peut atteindre 10 ans à comptabiliser, à partir de la fin des quatre années décidées pour les entreprises dans les autres régions, ce qui revient à dire que les promoteurs d'entreprises dans les régions dites prioritaires pourront bénéficier d'une période de grâce fiscale qui pourrait s'élever à 14 ans.

Et ce n'est pas tout, les sociétés créées en 2018 seront elles aussi exemptes des impôts et bénéficieront d'une réduction supplémentaire sur leurs impôts de l'ordre de 30% lors du renouvellement de leurs équipements.

Les entreprises déjà actives sur le marché n'ont pas été oubliées puisqu'elles bénéficieront du nouveau système qui sera mis au point en vue de la réévaluation des fonds, ce qui leur permettra d'accéder aux crédits dont elles ont besoin auprès des banques.

Certaines marques de voitures populaires accuseront une baisse de 5.000 dinars

Et ce ne sont pas uniquement les jeunes promoteurs ou les entreprises qui profiteront des mesures prévues dans la loi de finances.

Aussi, s'attend-on à voir les prix des voitures populaires accuser à partir du 1er janvier une baisse atteignant 5.000 dinars.

L'article 57 de la loi de finances précise, en effet, qu'il a été décidé de réduire les impôts sur les voitures 4 chevaux et d'annuler la taxe sur la consommation de 10 à 0% et la TVA qui passera de 13 à 7%.

Encore une autre mesure en faveur des citoyens désireux d'acquérir un logement. Le prêt pourrait atteindre 300 mille dinars au lieu de 200 mille auparavant.

Le citoyen pourra épargner jusqu'à 3000 dinars au titre de droits d'enregistrement pour le logement dont le prix varie entre 200 et 300 mille dinars.