Tunisie: La Marsa et Al Mawani frappent fort

Le match choc de la poule entre Read Olf et Outik n'a duré qu'une seule mi-temps pour absence de sécurité : « A la fin de la première période de jeu, ont débuté des accrochages entre les joueurs. A la mi-temps, l'ambiance est devenue insupportable. Et bien que les forces de l'ordre soient arrivées sur les lieux, les conditions sont devenues de plus en plus défavorables. L'arbitre a refusé de continuer le jeu. Le score étant en faveur de Read Olf (3-1)», nous a fait savoir le président d'Outik, Youssef Belhadj.

Le leader et son dauphin battus

En poule C, le leader Béni Khiar et son dauphin Assomaâ ont été battus. Béni Khiar a été vaincu pour la 2e fois, et ce, contre Al Kérib par (3-1). Malgré sa défaite, Béni Khiar a terminé la phase aller en tête du classement .Son dauphin, Assomaâ, a été vaincu pour la première fois, et ce, par Dar Chaâbane (2-4). Outre la défaite, Assomaa a cédé la 2e place à Dar Chaâbane. La palme dans cette poule est revenue à Al Maâmoura qui a pris le meilleur sur une équipe du peloton de tête, à savoir Kéribis en la battant par 1-0. Hammamet n'a pas trop puisé dans ses ressources pour l'emporter face à Tazarka qui a perdu beaucoup de ses moyens (3-1).Enfin, Al Haouaria a raté de peu sa 3e victoire de suite en se contentant du nul contre Siliana (3-3).

Résultats

Poule A

Tronja-Al Mourouj (2-1)

Yris-Mornag (1-2)

L'Aouina-La Marsa (1-7)

Metline-Al Mawani (1-6)

Read Olf-Outik (n'a duré qu'une mi-temps)

Poule B

Al Kérib-Béni Khiar (3-1)

Hammamet-Tazarka (3-1)

Al Haouaria-Siliana (3-3)

Al Maâmoura-Kéribis (1-0)

Dar Chaâbane-Assomaâ (4-2)