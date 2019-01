Angola: Les inscriptions à l'Université Agostinho Neto s'ouvrent ce mercredi

Luanda — Le processus d'inscriptions à l'Université Agostinho Neto (UAN) pour les épreuves d'admission de l'année académique 2019 débute ce jeudi à 9 heures dans la capitale angolaise.

Pour cette année académique, l'institution réserve 5.095 places vacantes dans ses neuf unités organiques, soit plus 125 comparativement à 2018.

Les inscriptions s'achèvent le 19 janvier prochain.

Pour les candidats s'inscrivent dans les facultés de Sciences Sociales, Economie, Droit, Lettre, Ecole Supérieure de l'hôtellerie et Tourisme (Eshotur), ainsi qu'aux cours de Psychologie et Clinique (ISCISA), les examens vont se réaliser du 28 au 29 janvier.

Pour les candidats inscrits dans cours des facultés des Sciences et l'Ingénierie, les examens auront lieu du 30 au 31 janvier. Et ceux du cours de Biologie de la Faculté et Science, au cours de Médecine et à l'ISCISA, l'examen est prévu pour le 01 février.

Fondée en 1976, l'UAN est la plus ancienne et la plus grande université de l'Angola.