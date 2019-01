Angola: Le Président limoge les ministres de la Pêche et de l'Action sociale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a démis mercredi de leurs fonctions les ministres de la Pêche et de la Mer, Victoria Francisco Lopes Cristóvão de Barros Neto, et de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la femme, Victoria Francisco Correia da Conceição.

Dans un décret présidentiel, le Chef du pouvoir exécutif a également limogé la vice-rectrice par intérim en charge du Secteur Scientifique et Post-graduation de l'Université Agostinho Neto, Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista.

Dans d'autres décrets, le Président de la République a nommé Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista au poste de ministre de la Pêche et de la Mer; et Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves, pour le poste de ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la femme.