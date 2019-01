Tunisie: Le premier rendez-vous de l'année...

Et si les matches en retard comptant pour le championnat de Tunisie disputés juste après le sacre continental étaient bien négociés, la Coupe du monde des clubs l'était moins, volet manière. Car terminer cinquième à l'échelle mondiale est un bon résultat en soi, quand on sait que l'Espérance de Tunis ne compte que deux participations seulement en Coupe du monde des clubs. Le haut niveau, c'est, avant tout, une affaire d'expérience, mais aussi de moyens colossaux.

Ceci dit, les « Sang et Or » ont terminé l'année 2018 sur une note positive en remportant la Ligue des champions africaine et en participant à la Coupe du monde des clubs. Reste maintenant à démarrer l'année 2019 en grande pompe d'autant que le 15 de ce mois, le doyen des clubs tunisiens fêtera son centenaire.

Un dimanche bien particulier...

Pour les «Sang et Or », tout comme pour les Clubistes africains du reste, ce premier dimanche de l'année 2019 sera bien particulier, puisqu'il y aura le derby, un rendez-vous tant attendu et qu'on a dû reporter à cause des engagements des deux équipes à l'échelle internationale.

Cela dit, on a fini par caser ce derby dans le calendrier très chargé de l'Espérance de Tunis et du Club Africain. Un derby très attendu pas seulement par les fans des deux équipes, mais également par tous les fans du ballon rond d'autant qu'il sera le premier rendez-vous de l'année du football tunisien. Un rendez-vous que les « Sang et Or » ont commencé à préparer depuis un bon moment déjà. Dimanche dernier et avant de libérer les joueurs pour les fêtes de fin d'année, le staff technique « sang et or » a programmé un match amical contre le club divisionnaire, l'Etoile Sportive de Radès. La rencontre s'est soldée par une nette victoire des « Sang et Or » sur le score de 5-2. Les buts « sang et or » étaient l'œuvre de Yassine Khénissi, auteur d'un triplé, Adem Rejaïbi et, la nouvelle recrue, Taïeb Meziani.

Cela dit, la préparation pour le derby se poursuivra au cours de cette semaine. Tous les joueurs sont à la disposition du staff technique sauf Ghailane Chaâlali, toujours relégué chez l'élite pour avoir refusé de renouveler son contrat.

Concernant ce volet, Sameh Derbali, Khalil Chammam et Houcine Rabii ont renouvelé leurs bails. D'autres joueurs poursuivront. Parallèlement au renouvellement des contrats de certains joueurs-cadres, de nouvelles recrues sont attendues au Parc B après l'arrivée de l'Algérien Taïeb Meziani. On parle du défenseur international nigérian, Lokman Zakaria. Une affaire à suivre !