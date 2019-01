Tunisie: Pour une amélioration qualitative

Produire des statistiques de qualité pour l'Afrique

Des informations statistiques de qualité sont essentielles non seulement pour la conception et la mise en œuvre de politiques aux niveaux national, régional et continental, mais également pour le suivi de ces politiques et l'évaluation de leurs impacts sur la société. Le thème stratégique 1 vise à garantir la disponibilité d'informations pertinentes dans tous les domaines de l'intégration. Il comprend trois objectifs principaux :

Objectif stratégique 1

Elargir la base d'informations statistiques. L'objectif est de couvrir toutes les dimensions de l'intégration, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles. Cette approche impliquera la réalisation de recensements et d'enquêtes économiques, sur la population et le logement. Elle appelle également au renforcement et à la mobilisation de sources d'informations statistiques, administratives et autres.

Objectif stratégique 2

Transformer les statistiques existantes aux fins de comparabilité.

Cela nécessite l'adoption de méthodes de retraitement et d'ajustement, ainsi que la production et la validation de données comparables. Cela contribuera à la comparabilité des données statistiques pour une prise de décision de qualité à l'appui du programme d'intégration ex post.

Objectif stratégique 3

Harmoniser les normes et les méthodes de production statistique.

Adapter les normes et les méthodes internationales aux réalités africaines et les harmoniser contribuera au programme d'intégration. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation ex ante.