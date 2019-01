Soudan: Mona Farouk appelle à ne pas impliquer les enfants dans les démonstrations

- Le ministre d'État au ministère de la sécurité et du développement sociale, Mona Farouk a déclaré que la protection des enfants est une responsabilité partagée de tous les secteurs de la société.

Lors de la réunion qui a eu lieu au siège du Conseil national de la protection de l'enfance en présence du Secrétaire général du Conseil, Prof. Souad Abd Al-Aal et les secrétaires des secrétariats, elle a appelé les parties, les forces politiques et les jeunes à ne pas impliquer les enfants dans les manifestations et les marches de protestation afin d'assurer leur sécurité et leur non-exposition en danger.

D'autre part, la réunion a discuté des effets des protestations populaires et leur impact sur le secteur des enfants au Soudan et des efforts déployés par le Conseil national pour la protection de l'enfance et les conseils d'Etat pour l'enfance pour suivre et surveiller les cas touchés par ces événements, ainsi que les actions menées en coopération avec les autorités judiciaires.

La réunion a également assuré sur la nécessité d'intensifier le rôle des médias et les campagnes de sensibilisation dans la communauté pour défendre les problèmes des enfants et de clarifier les conséquences négatives de l'implication des enfants dans les manifestations et les protestations.