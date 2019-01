Maroc: Younès Belhanda - Le Marocain dément son départ

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Galatasaray, le milieu de terrain international marocain Younes Belhanda (28 ans) est-il effectivement en partance pour Monaco ?

Comme souvent ces derniers mois, Younès Belhanda est annoncé comme possible partant cet hiver à Galatasaray et le nom du Lion de l'Atlas circule notamment du côté de Monaco et Nice. Une information qui a néanmoins été démentie par le principal intéressé. Agacé par ces rumeurs, le milieu offensif de 28 ans a tenu à effectuer une mise au point. Dans un entretien accordé à Yahoo Sport, le Marocain fait le point sur sa situation.

« Mon nom revient à chaque mercato. Cela me fait plaisir que l'on pense à moi. Aujourd'hui, c'est simple : je ne suis en négociations avec personne. Ni en L1, ni au Qatar. Je n'ai jamais demandé à quitter mon club et ne suis pas dans l'idée de le quitter. Je suis sous contrat et bien ici ! », a lancé l'ancien Montpelliérain pour Yahoo Sport.

Auteur de cinq passes décisives cette saison en Süper Lig, le numéro 10 n'a pas l'air pressé de faire ses valises, lui qui a été recruté pour 8,75 M€ (hors bonus) lors de l'été 2017.